https://sputnikarabic.ae/20230125/تونس-تأجيل-الإضراب-العام-في-قطاع-النقل-بعد-التوصل-إلى-اتفاق-مع-الحكومة-1072682989.html
تونس... تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة
تونس... تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل التونسي، تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل، والذي كان مقرّراً، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، إلى يومي 15 و16... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T08:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الجامعة العامة للنقل، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (شبكة محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، "بعد التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي، تم إلغاء الوقفات الاحتجاجية لقطاع النقل غير المنتظم، المبرمجة ليومي 25 و26 [كانون الثاني] يناير 2023".وكانت الجامعة العامة للنقل في تونس أعلنت، نهاية الشهر الماضي اعتزامها تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير الجاري.وتقول الجامعة العامة للنقل في تونس، إن تنفيذ الإضراب العام، يأتي "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل، وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".ويعارض الاتحاد العام للشغل قانون المالية الجديد، الذي أقرته الحكومة التونسية؛ حيث ينص على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، ورفع جزئي للدعم عن الغذاء والطاقة.وترى الحكومة التونسية، أنه من الضروري خفض نفقات الدعم بنسبة تصل إلى نحو 26 بالمئة، وفق القانون الجديد؛ وهو ما يعارضه الاتحاد العام للشغل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تأجيل
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تأجيل
تونس... تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة
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أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل التونسي، تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل، والذي كان مقرّراً، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، إلى يومي 15 و16 آذار/مارس المقبل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الجامعة العامة للنقل، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (شبكة محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، "بعد التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي، تم إلغاء الوقفات الاحتجاجية لقطاع النقل غير المنتظم، المبرمجة ليومي 25 و26 [كانون الثاني] يناير 2023".
وأضافت "بعد مارثون من المفاوضات، تم إبرام اتفاق تاريخي لأبناء القطاع، وإمضاء محضر في الغرض، على أن يتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا. وعليه تقرر تأجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 آذار/ مارس 2023".
وكانت الجامعة العامة للنقل في تونس أعلنت، نهاية الشهر الماضي اعتزامها تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير الجاري.
وتقول الجامعة العامة للنقل في تونس، إن تنفيذ الإضراب العام، يأتي "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل، وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
ويعارض الاتحاد العام للشغل قانون المالية الجديد، الذي أقرته الحكومة التونسية؛ حيث ينص على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، ورفع جزئي للدعم عن الغذاء والطاقة.
وترى الحكومة التونسية، أنه من الضروري خفض نفقات الدعم بنسبة تصل إلى نحو 26 بالمئة، وفق القانون الجديد؛ وهو ما يعارضه الاتحاد العام للشغل.