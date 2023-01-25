https://sputnikarabic.ae/20230125/خلل-تقني-يضرب-مايكروسوفت-ويعطل-خدماتها-عالميا-1072711484.html

خلل تقني يضرب "مايكروسوفت" ويعطل خدماتها عالميا

خلل تقني يضرب "مايكروسوفت" ويعطل خدماتها عالميا

تعرض مستخدمو خدمات شركة "مايكروسوفت" الأمريكية اليوم الأربعاء، لانقطاع في خدمات الحوسبة السحابية، والذي أثر على العديد من منتجاتها، بما في ذلك "تيمز" و"أوت... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T16:53+0000

2023-01-25T16:53+0000

2023-01-25T16:53+0000

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تراجعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة عن تعديل في الشبكة تعتقد أنه مسؤول عن الاضطراب، الذي ترك المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الوصول إلى خدمات "مايكروسوفت 365" المتعددة في وقت سابق اليوم.وقالت الشركة إن بعض عملائها المتأثرين سابقا بدؤوا يبلغون الآن عن تعافيهم، بعدما لاحظت مشكلات في الساعات الأولى من يوم الأربعاء. وذكرت الشركة: "لقد حددنا مشكلة محتملة في الشبكات ونراجع القياس عن بعد لتحديد الخطوات التالية لتحرّي الخلل وإصلاحه"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وذكر موقع "داونديتكتور"، والذي يمكن المستخدمين من تسجيل المشكلات وانقطاع الخدمة مع مواقع الويب والتطبيقات، أن المستخدمين أبلغوا بشكل متزايد عن وجود مشكلات مع منتجات "مايكروسوفت"، بما في ذلك "أوت لوك" و"تيمز"، وخدمة "أزور"، بحلول الساعة 3 صباحا بالتوقيت الشرقي (8 صباحا بتوقيت غرينتش، و11 صباحا بتوقيت موسكو).قالت الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه بحلول الساعة 2:05 بالتوقيت الشرقي، ربما واجه العملاء "مشكلات تتعلق باتصال الشبكة، والتي تظهر على أنها وقت استجابة الشبكة أو انقضاء المهلات عند محاولة الاتصال بخدمة أزور في مناطق متعددة، بالإضافة إلى خدمات مايكروسوفت الأخرى".في تحديث للشركة في الساعة 4:26 بالتوقيت الشرقي، قالت إنها تراجعت عن تغيير الشبكة الذي تعتقد أنه سبب العطل، وإنها تراقب الخدمة. بحلول الساعة 9:30 بالتوقيت الشرقي تقريبا، قالت "مايكروسوفت" إن خدماتها قد تعافت وأصبحت مستقرة.

https://sputnikarabic.ae/20230123/ثورة-تقنية-جديدة-مايكروسوفت-تستثمر-مليارات-في-الشركة-المطورة-لـشات-جي-بي-تي-1072625191.html

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