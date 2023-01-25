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https://sputnikarabic.ae/20230125/رئيس-الوزراء-العراقي-يزور-فرنسا-لإجراء-محادثات-مع-ماكرون-1072707860.html
رئيس الوزراء العراقي يزور فرنسا لإجراء محادثات مع ماكرون
رئيس الوزراء العراقي يزور فرنسا لإجراء محادثات مع ماكرون
أعلن رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني اعتزامه زيارة فرنسا، يوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الطاقة والأمن. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:44+0000
2023-01-25T15:44+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت "فرانس برس" عن السوداني أنه يرغب في "تفعيل الاتفاقيات بين العراق الغني بالنفط وفرنسا، لا سيما في مجالات النقل والطاقة وقطاعات الاستثمار".ووقعت الشركة الفرنسية "توتال إينرجي" في عام 2021، عقودا بقيمة 10 مليارات دولار مع بغداد، لكن العمل في المشروعات المتعددة لم يبدأ بعد.وتتضمن العقود بناء منشآت لمعالجة الغاز والنفط بقدرة على إنتاج الكهرباء ووحدة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بسعة 1 جيجاوات.مسألة الأمن ستناقش أيضا، حيث قال رئيس الوزراء العراقي إن المحادثات ستشمل "تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية، بالإضافة إلى مجال مشتريات الأسلحة".
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أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا
أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا

رئيس الوزراء العراقي يزور فرنسا لإجراء محادثات مع ماكرون

15:44 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلن رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني اعتزامه زيارة فرنسا، يوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الطاقة والأمن.
ونقلت "فرانس برس" عن السوداني أنه يرغب في "تفعيل الاتفاقيات بين العراق الغني بالنفط وفرنسا، لا سيما في مجالات النقل والطاقة وقطاعات الاستثمار".
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ووقعت الشركة الفرنسية "توتال إينرجي" في عام 2021، عقودا بقيمة 10 مليارات دولار مع بغداد، لكن العمل في المشروعات المتعددة لم يبدأ بعد.
وتتضمن العقود بناء منشآت لمعالجة الغاز والنفط بقدرة على إنتاج الكهرباء ووحدة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بسعة 1 جيجاوات.
مسألة الأمن ستناقش أيضا، حيث قال رئيس الوزراء العراقي إن المحادثات ستشمل "تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية، بالإضافة إلى مجال مشتريات الأسلحة".
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