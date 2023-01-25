عربي
https://sputnikarabic.ae/20230125/رئيس-الوزراء-المصري-يفتتح-الدورة-الـ-54-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-صور-1072697133.html
رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:40+0000
2023-01-25T13:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، تحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".وتستمر فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.ويشارك في المعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، منها دول تشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.وبدوره، أكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية، من خلال الإسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

12:40 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.01.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، تحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".
وتستمر فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
ويشارك في المعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، منها دول تشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.
وبدوره، أكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية، من خلال الإسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала