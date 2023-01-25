https://sputnikarabic.ae/20230125/رئيس-الوزراء-المصري-يفتتح-الدورة-الـ-54-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-صور-1072697133.html
رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:40+0000
2023-01-25T12:40+0000
2023-01-25T13:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، تحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".وتستمر فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.ويشارك في المعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، منها دول تشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.وبدوره، أكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية، من خلال الإسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
12:40 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، تحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".
وتستمر فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
ويشارك في المعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، منها دول تشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.
وبدوره، أكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر
الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية، من خلال الإسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.