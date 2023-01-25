رئيس وزراء الهند: سنرفع حجم التجارة المتبادلة مع مصر إلى 12 مليار دولار
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
© Sputnik . Sergey Bobylev/
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال السنوات الخمس المقبلة، من 5 مليارات إلى 12 مليار دولار سنويا.
وأضاف مودي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الهندية نيودلهي، مع الرئيس المصري "قررنا الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية مع مصر إلى مستوى شراكة استراتيجية".
رئيس وزراء #الهند: في السنوات الخمس القادمة سنرفع حجم التجارة المتبادلة مع #مصر إلى 12 مليار دولار #eXtranews pic.twitter.com/G6TVioyX4c— eXtra news (@Extranewstv) January 25, 2023
وأضاف مودي "قررنا زيادة التجارة الثنائية بين بلدينا إلى 12 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة".
من جانبه، قال السيسي "تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة في مُختلف المجالات، استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات، محل اهتمام الطرفين".
وشهد الجانبان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والشباب والرياضة والإذاعة والثقافة.
وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للمشاركة كضيف شرف، في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.
وسبق للسيسي زيارة نيودلهي مرتين، الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والثانية في سبتمبر/ أيلول 2016.
من جانبه، قال السيسي "تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة في مُختلف المجالات، استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات، محل اهتمام الطرفين".
وشهد الجانبان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والشباب والرياضة والإذاعة والثقافة.
وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للمشاركة كضيف شرف، في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.
وسبق للسيسي زيارة نيودلهي مرتين، الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والثانية في سبتمبر/ أيلول 2016.