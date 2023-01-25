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زاخاروفا: موقف جنوب أفريقيا من العلاقات مع روسيا "تاريخي"
زاخاروفا: موقف جنوب أفريقيا من العلاقات مع روسيا "تاريخي"
أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موقف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، هو موقف تاريخي يدل على فشل... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:08+0000
2023-01-25T09:08+0000
روسيا
العالم
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وأشارت زاخاروفا في حديث لها لراديو"سبوتنيك"، إلى أن "موقف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ليس مجرد موقف مبدئي لرفض الضغط الذي يمارسه الغرب بلا خجل على القارة الأفريقية، بل هو نظرة عميقة مع معرفة الحقائق التاريخية في كل ما يحدث في العالم".وقالت زاخاروفا إن "هذه التقييمات الأساسية التي تضعها البلدان الأفريقية تضع حدا لمسار الغرب الذي استمر لقرون طويلة نحو الفصل العنصري العالمي، وأن الضغوطات والمكافآت والوعود لا تساعد الغرب في ذلك".وكانت قد أكدت وزيرة خاريجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي لها، أن "العلاقات الثنائية بين جنوب أفريقيا وروسيا تتطور، ويمكن بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية".وقام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بجولة أفريقية بدأت من جنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230123/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-وزيرة-خارجية-جنوب-أفريقيا--1072607678.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زاخاروفا: موقف جنوب أفريقيا من العلاقات مع روسيا "تاريخي"

09:08 GMT 25.01.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موقف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، هو موقف تاريخي يدل على فشل محاولات الغرب لتقسيم العالم.
وأشارت زاخاروفا في حديث لها لراديو"سبوتنيك"، إلى أن "موقف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ليس مجرد موقف مبدئي لرفض الضغط الذي يمارسه الغرب بلا خجل على القارة الأفريقية، بل هو نظرة عميقة مع معرفة الحقائق التاريخية في كل ما يحدث في العالم".

وأضافت زاخاروفا بأن موقف وزيرة الخارجية الأفريقية ناتج عن تقييم واضح لما يحدث، بناءً على تحليل سياسي.

وقالت زاخاروفا إن "هذه التقييمات الأساسية التي تضعها البلدان الأفريقية تضع حدا لمسار الغرب الذي استمر لقرون طويلة نحو الفصل العنصري العالمي، وأن الضغوطات والمكافآت والوعود لا تساعد الغرب في ذلك".
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وكانت قد أكدت وزيرة خاريجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي لها، أن "العلاقات الثنائية بين جنوب أفريقيا وروسيا تتطور، ويمكن بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية".
وقام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بجولة أفريقية بدأت من جنوب أفريقيا.
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