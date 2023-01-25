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https://sputnikarabic.ae/20230125/زيلينسكي-يوقع-مراسيم-بإقالة-عدد-من-رؤساء-الإدارات-العسكرية-في-أوكرانيا-1072679020.html
زيلينسكي يوقع مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا
زيلينسكي يوقع مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا
وقع فلاديمير زيلينسكي مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم. وجاء ذلك وفق بيانات نشرت على موقع زيلينسكي. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T00:21+0000
2023-01-25T00:21+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفق المراسيم الموقعة الثلاثاء، تم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منهما.وكان زيلينسكي قد أقال في وقت سابق عددا من نواب الوزراء ونائب رئيس مكتبه ونائب المدعي العام.ولم توضح السلطات الأوكرانية رسميا سبب الإقالات للمسؤولين والتعديلات في الإدارات ذات الشأن، لكن بعضهم قدموا استقالات على خلفية تحقيقات متعلقة بالفساد بحقهم.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

زيلينسكي يوقع مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا

00:21 GMT 25.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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وقع فلاديمير زيلينسكي مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم. وجاء ذلك وفق بيانات نشرت على موقع زيلينسكي.
موسكو - سبوتنيك. ووفق المراسيم الموقعة الثلاثاء، تم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
23 يناير, 15:01 GMT
وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منهما.
وكان زيلينسكي قد أقال في وقت سابق عددا من نواب الوزراء ونائب رئيس مكتبه ونائب المدعي العام.
ولم توضح السلطات الأوكرانية رسميا سبب الإقالات للمسؤولين والتعديلات في الإدارات ذات الشأن، لكن بعضهم قدموا استقالات على خلفية تحقيقات متعلقة بالفساد بحقهم.
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