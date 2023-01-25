https://sputnikarabic.ae/20230125/زيلينسكي-يوقع-مرسوما-يلاحق-فيه-الجنود-الفارين-والمتخلفين-عن-الخدمة-العسكرية-1072681939.html

زيلينسكي يوقع مرسوما يلاحق فيه الجنود الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية

زيلينسكي يوقع مرسوما يلاحق فيه الجنود الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية

وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يعزز المسؤولية الجنائية للجيش بموجب الأحكام العرفية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T07:21+0000

2023-01-25T07:21+0000

2023-01-25T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وأشار الموقع الرسمي للبرلمان الأوكراني مشروع القانون، والذي جاء فيه:يذكر أن الرئيس الأوكراني فرض على خلفية العملية الروسية الخاصة الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة، وتم تمديد هذه الأحكام عدة مرات ، كان آخرها في نوفمبر، لتمديد صلاحيتها حتى 19 فبراير 2023.في نهاية شهر يناير من هذا العام، تحدث رئيس أوكرانيا عن تعليمات بتشكيل احتياطي من الأفراد من أجل السماح للأفراد العسكريين بالراحة والتعافي من القتال.كما وانتقد العديد من نشطاء حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مشروع القانون تم تبنيه بسرعة كبيرة، حيث تم إدراجه في جدول أعمال البرلمان الأوكراني، وتم اعتماده وإرساله إلى الرئيس خلال يوم واحد.في الوقت نفسه، أيد القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، المبادرة، مؤكدا أن الجيش يحافظ على الانضباط. وأوضح أنه بسبب بعض حالات عدم الامتثال للأوامر تتشكل "أقسام خالية من الجبهة" تضطر لإغلاق عسكريين آخرين مما يؤدي إلى زيادة الخسائر. واختتم زالوجني وطلب من زيلينسكي الموافقة على القانون.

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري