https://sputnikarabic.ae/20230125/سياسي-تركي-سننسحب-من-الناتو-في-غضون-6-أشهر-1072683372.html
سياسي تركي: سننسحب من الناتو في غضون 6 أشهر
سياسي تركي: سننسحب من الناتو في غضون 6 أشهر
أعلن نائب رئيس حزب "الوطن" التركي، هيثم سنجق، أن بلاده ستنسحب من "الناتو" في غضون خمسة إلى ستة أشهر، معتبرًا أن هذا القرار ناتج عن طبيعة الأحداث التي تجري... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T08:43+0000
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وانتقد السياسي التركي في تصريحاته التي أجراها خلال لقاء أجراه على إحدى وسائل الإعلام التركية المحلية على "يوتيوب"، التي نقلتها صحيفة "آيدينلق"، طبيعة العلاقات بين بلاده و"الناتو".وخلال تعليقه على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبه تحت عنوان "لنخرج من الناتو"، قال سنجق، إن "الأحداث تجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات. إن الناتو يجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات بسبب استفزازاتهم".واعتبر السياسي التركي أن الحلف "يحاول إدخالنا في دوامة في الشرق الأوسط. أخيرا، يمكنكم مشاهدة الإجراءات ضد القرآن في السويد وهولندا.. إن الخروج من الناتو أصبح حالة طارئة وضرورة".وبدره، قال زعيم الحركة القومية، دولت بهتشلي، خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية، إنه بعد حادثة حرق القرآن، يجب ألا تنضم السويد إلى "الناتو"، وأضاف: "السبت الماضي في السويد أحرق الظلاميون كتابنا العظيم أمام السفارة التركية في ستوكهولم رغم كل التحذيرات. إن حرق القرآن الكريم اعتداء على مشاعرنا الدينية والروحية".وتابع السياسي التركي: "إذا أراد أحد مناقشة عضوية تركيا في الناتو، فليناقشها. لم نولد في الناتو، والحمد لله، لن نموت من دون الناتو. القرآن ليس مجرد ورقة. دع المشركين يعرفون هذا ويضعوه في رؤوسهم، لقد تحولت (قضية حرق القرآن) إلى موضوع كراهية".اقرأ أيضا: رئيس الوزراء السويدي يأمل في العودة إلى الحوار مع تركيا بشأن عضوية الناتواقرأ أيضا: أردوغان: ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها بالناتو بعد حرق نسخة من القرآن
https://sputnikarabic.ae/20230124/تركيا-تؤجل-مفاوضات-انضمام-السويد-وفنلندا-لـالناتو-إلى-أجل-غير-مسمى-1072664389.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الناتو
العالم, أخبار تركيا اليوم, الناتو
سياسي تركي: سننسحب من الناتو في غضون 6 أشهر
08:43 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس حزب "الوطن" التركي، هيثم سنجق، أن بلاده ستنسحب من "الناتو" في غضون خمسة إلى ستة أشهر، معتبرًا أن هذا القرار ناتج عن طبيعة الأحداث التي تجري أخيرًا في الحلف، على حد تعبيره.
وانتقد السياسي التركي في تصريحاته التي أجراها خلال لقاء أجراه على إحدى وسائل الإعلام التركية المحلية على "يوتيوب"، التي نقلتها صحيفة "آيدينلق"
، طبيعة العلاقات بين بلاده و"الناتو".
وخلال تعليقه على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبه تحت عنوان "لنخرج من الناتو"، قال سنجق، إن "الأحداث تجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات. إن الناتو يجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات بسبب استفزازاتهم".
وتابع السياسي التركي: "أخيرا، يحاول (الحلف) أن يضعنا في مواجهة اليونان. تركيا ستنسحب من الناتو في غضون 5-6 أشهر"، بحسب المصدر.
واعتبر السياسي التركي أن الحلف "يحاول إدخالنا في دوامة في الشرق الأوسط. أخيرا، يمكنكم مشاهدة الإجراءات ضد القرآن في السويد وهولندا.. إن الخروج من الناتو أصبح حالة طارئة وضرورة".
وتطرق سنجق إلى استطلاعات الرأي العام في بلاده، مشيرًا إلى أن "معدل أولئك الذين يقولون إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي تتبع أكثر السياسات عدائية وتدميرًا قد ارتفع إلى 80%. في الآونة الأخيرة أيضا، بدأ الشعب التركي يشعر بتعاطف كبير تجاه روسيا وبوتين"، وتابع: "لقد رأى الناس التهديدات القادمة قبل الحكومات".
وبدره، قال زعيم الحركة القومية، دولت بهتشلي، خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية، إنه بعد حادثة حرق القرآن، يجب ألا تنضم السويد إلى "الناتو"، وأضاف: "السبت الماضي في السويد أحرق الظلاميون كتابنا العظيم أمام السفارة التركية في ستوكهولم رغم كل التحذيرات. إن حرق القرآن الكريم اعتداء على مشاعرنا الدينية والروحية".
وتابع السياسي التركي: "إذا أراد أحد مناقشة عضوية تركيا في الناتو، فليناقشها. لم نولد في الناتو، والحمد لله، لن نموت من دون الناتو. القرآن ليس مجرد ورقة. دع المشركين يعرفون هذا ويضعوه في رؤوسهم، لقد تحولت (قضية حرق القرآن) إلى موضوع كراهية".