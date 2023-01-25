https://sputnikarabic.ae/20230125/سياسي-تركي-سننسحب-من-الناتو-في-غضون-6-أشهر-1072683372.html

سياسي تركي: سننسحب من الناتو في غضون 6 أشهر

سياسي تركي: سننسحب من الناتو في غضون 6 أشهر

أعلن نائب رئيس حزب "الوطن" التركي، هيثم سنجق، أن بلاده ستنسحب من "الناتو" في غضون خمسة إلى ستة أشهر، معتبرًا أن هذا القرار ناتج عن طبيعة الأحداث التي تجري... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T08:43+0000

2023-01-25T08:43+0000

2023-01-25T09:10+0000

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وانتقد السياسي التركي في تصريحاته التي أجراها خلال لقاء أجراه على إحدى وسائل الإعلام التركية المحلية على "يوتيوب"، التي نقلتها صحيفة "آيدينلق"، طبيعة العلاقات بين بلاده و"الناتو".وخلال تعليقه على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبه تحت عنوان "لنخرج من الناتو"، قال سنجق، إن "الأحداث تجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات. إن الناتو يجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات بسبب استفزازاتهم".واعتبر السياسي التركي أن الحلف "يحاول إدخالنا في دوامة في الشرق الأوسط. أخيرا، يمكنكم مشاهدة الإجراءات ضد القرآن في السويد وهولندا.. إن الخروج من الناتو أصبح حالة طارئة وضرورة".وبدره، قال زعيم الحركة القومية، دولت بهتشلي، خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية، إنه بعد حادثة حرق القرآن، يجب ألا تنضم السويد إلى "الناتو"، وأضاف: "السبت الماضي في السويد أحرق الظلاميون كتابنا العظيم أمام السفارة التركية في ستوكهولم رغم كل التحذيرات. إن حرق القرآن الكريم اعتداء على مشاعرنا الدينية والروحية".وتابع السياسي التركي: "إذا أراد أحد مناقشة عضوية تركيا في الناتو، فليناقشها. لم نولد في الناتو، والحمد لله، لن نموت من دون الناتو. القرآن ليس مجرد ورقة. دع المشركين يعرفون هذا ويضعوه في رؤوسهم، لقد تحولت (قضية حرق القرآن) إلى موضوع كراهية".اقرأ أيضا: رئيس الوزراء السويدي يأمل في العودة إلى الحوار مع تركيا بشأن عضوية الناتواقرأ أيضا: أردوغان: ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها بالناتو بعد حرق نسخة من القرآن

https://sputnikarabic.ae/20230124/تركيا-تؤجل-مفاوضات-انضمام-السويد-وفنلندا-لـالناتو-إلى-أجل-غير-مسمى-1072664389.html

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