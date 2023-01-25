https://sputnikarabic.ae/20230125/شولتس-يعلق-على-احتمالية-إرسال-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1072699605.html
شولتس يعلق على احتمالية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
شولتس يعلق على احتمالية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
رد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، على أسئلة من نواب البرلمان (البوندستاغ)، بأن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة وترسل جنودًا "لا الآن... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:30+0000
2023-01-25T13:30+0000
2023-01-25T13:30+0000
أخبار ألمانيا
رصد عسكري
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وقال شولتس ردًا على سؤال من أحد النواب الذي أعرب عن هذه المخاوف "أنه لا يوجد حديث عن طائرات مقاتلة، لقد أوضحت في وقت مبكر، وأنا أفعل ذلك هنا الآن".وأشار شولتس في الخطاب الذي تم بثه مباشرة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني، إلى أنه "عندما كانت هناك مناقشات حول منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، قال، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لن يكون هناك مثل هذا التطور للأحداث، و"لم يتغير شيء في هذا الموقف ولن يتغير شيء في المستقبل".وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن برلين سترسل دبابات من طراز "ليوبارد 2 " إلى أوكرانيا.وبحسب بيان الحكومة الألمانية، فقد اتخذت ألمانيا هذا القرار حول نقل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كنتيجة لمفاوضات مكثفة مع شركائها، مضيفةً أن الدول الأوروبية الأخرى سترسل بدورها هذا النوع من الدبابات إلى أوكرانيا.وأشارت الوزارة إلى أنه بجانب الدبابات، فإن الدفعة الجديدة من المساعدات ستشمل الذخيرة والصيانة التقنية، بالإضافة إلى الأمور اللوجيستية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/كوليبا-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-تسليم-طائرات-إف---16-إلى-كييف-1072678881.html
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أخبار ألمانيا, رصد عسكري
شولتس يعلق على احتمالية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
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رد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، على أسئلة من نواب البرلمان (البوندستاغ)، بأن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة وترسل جنودًا "لا الآن ولا في المستقبل".
وقال شولتس ردًا على سؤال من أحد النواب الذي أعرب عن هذه المخاوف "أنه لا يوجد حديث عن طائرات مقاتلة، لقد أوضحت في وقت مبكر، وأنا أفعل ذلك هنا الآن".
وأشار شولتس في الخطاب الذي تم بثه مباشرة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني، إلى أنه "عندما كانت هناك مناقشات حول منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، قال، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لن يكون هناك مثل هذا التطور للأحداث، و"لم يتغير شيء في هذا الموقف ولن يتغير شيء في المستقبل".
لن نرسل قوات برية بأي حال من الأحوال، لقد قلت بالفعل إنه لن تكون هناك مشاركة مباشرة لجنود الناتو في الحرب في أوكرانيا، لن يحدث هذا الآن ولا في المستقبل يمكن للجميع الاعتماد على هذا.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن برلين سترسل دبابات من طراز "ليوبارد 2 " إلى أوكرانيا.
وبحسب بيان الحكومة الألمانية، فقد اتخذت ألمانيا هذا القرار حول نقل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كنتيجة لمفاوضات مكثفة مع شركائها، مضيفةً أن الدول الأوروبية الأخرى سترسل بدورها هذا النوع من الدبابات إلى أوكرانيا.
وأشارت الوزارة
إلى أنه بجانب الدبابات، فإن الدفعة الجديدة من المساعدات ستشمل الذخيرة والصيانة التقنية، بالإضافة إلى الأمور اللوجيستية.