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https://sputnikarabic.ae/20230125/علماء-روس-يكتشفون-للمرة-الأولى-8-كواكب-خارج-مجموعتنا-الشمسية-1072685278.html
علماء روس يكتشفون للمرة الأولى 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية
علماء روس يكتشفون للمرة الأولى 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية
اكتشف علماء فلك روس ثمانية كواكب خارج مجموعتنا الشمسية باستخدام تلسكوب آلي. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:17+0000
2023-01-25T09:18+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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قال ليف زيليني، المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هذا الاكتشاف يعتبر الأول في تاريخ المرصد الروسي.وتعتبر الكواكب خارج المجموعة الشمسية ذات ظروف محتملة للسكن، وتكمن صعوبة اكتشافها في حقيقة أن النجوم التي تدور حولها الكواكب الخارجية تتألق أكثر إشراقًا وتتفوق عليها.وتم اكتشاف أول كوكب خارجي في عام 1992، ليصل عددها إلى 5 آلاف كوكب معروف حتى الآن، ويعتقد العلماء بإمكانية وجود مئات المليارات منها فقط في مجرتنا.ولفترة طويلة لم يشارك العلماء الروس عمليا في البحث عن الكواكب الخارجية. فقط منذ عام 2020 .
https://sputnikarabic.ae/20230111/اكتشاف-كوكب-جديد-بحجم-الأرض-يحتمل-أن-يحمل-حياة-1072167122.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

علماء روس يكتشفون للمرة الأولى 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية

09:17 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 25.01.2023)
© Photo / pixabay/GuillaumePreat كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي
كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Photo / pixabay/GuillaumePreat
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اكتشف علماء فلك روس ثمانية كواكب خارج مجموعتنا الشمسية باستخدام تلسكوب آلي.
قال ليف زيليني، المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هذا الاكتشاف يعتبر الأول في تاريخ المرصد الروسي.

ومنذ عام 2020، يقوم المرصد الفيزيائي الفلكي الخاص التابع لأكاديمية العلوم الروسية بإجراء عمليات رصد على تلسكوب آلي بطول 50 سم من أجل اكتشاف الكواكب الخارجية باستخدام طريقة قياس الضوء العابر، وتتمثل هذه الطريقة في الاعتماد على سطوع النجم.

وتعتبر الكواكب خارج المجموعة الشمسية ذات ظروف محتملة للسكن، وتكمن صعوبة اكتشافها في حقيقة أن النجوم التي تدور حولها الكواكب الخارجية تتألق أكثر إشراقًا وتتفوق عليها.
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وتم اكتشاف أول كوكب خارجي في عام 1992، ليصل عددها إلى 5 آلاف كوكب معروف حتى الآن، ويعتقد العلماء بإمكانية وجود مئات المليارات منها فقط في مجرتنا.
ولفترة طويلة لم يشارك العلماء الروس عمليا في البحث عن الكواكب الخارجية. فقط منذ عام 2020 .
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