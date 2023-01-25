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https://sputnikarabic.ae/20230125/عملية-إنقاذ-لصيادين-عالقين-في-الجزائر-وسط-ظروف-قاسية-صور-وفيديو-1072692147.html
عملية إنقاذ لصيادين عالقين في الجزائر وسط ظروف قاسية... صور وفيديو
عملية إنقاذ لصيادين عالقين في الجزائر وسط ظروف قاسية... صور وفيديو
أعلنت عناصر الحماية المدنية في الجزائر من فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، اليوم الأربعاء، من الوصول إلى اثنين من الصيادين العالقين في سيدي مروان في... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:37+0000
2023-01-25T11:37+0000
مجتمع
الجزائر
إنقاذ
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وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن "العملية كانت في ظروف صعبة جدا بالإضافة إلى التضاريس الوعرة للمنطقة، وشدة الأمطار، ودرجات الحرارة المنخفضة".ونوهت الحماية المدنية الجزائرية أن الصيادين كانا قد علقا في أسفل صخور شاطئ سيدي مروان في مدينة تنس، ولم يتمكنا من العودة بسبب انعدام المسالك خلال تساقط الأمطارالغزيرة.
الجزائر
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الجزائر, إنقاذ
الجزائر, إنقاذ

عملية إنقاذ لصيادين عالقين في الجزائر وسط ظروف قاسية... صور وفيديو

11:37 GMT 25.01.2023
© Photo / unsplash/Daniel Lincolnمغارة طبيعية في باطن الأرض مع فتحة مطلة إلى الشمس
مغارة طبيعية في باطن الأرض مع فتحة مطلة إلى الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Photo / unsplash/Daniel Lincoln
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أعلنت عناصر الحماية المدنية في الجزائر من فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، اليوم الأربعاء، من الوصول إلى اثنين من الصيادين العالقين في سيدي مروان في مدينة تنس التابعة لولاية الشلف، وإنقاذهما.
وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن "العملية كانت في ظروف صعبة جدا بالإضافة إلى التضاريس الوعرة للمنطقة، وشدة الأمطار، ودرجات الحرارة المنخفضة".

وبيّنت الحماية المدنية الجزائرية أنه وبفضل الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها عناصر الحماية المدنية تم الوصول إليهما وإنقاذهما، وهما الآن في صحة جيدة.

ونوهت الحماية المدنية الجزائرية أن الصيادين كانا قد علقا في أسفل صخور شاطئ سيدي مروان في مدينة تنس، ولم يتمكنا من العودة بسبب انعدام المسالك خلال تساقط الأمطارالغزيرة.
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