عملية إنقاذ لصيادين عالقين في الجزائر وسط ظروف قاسية... صور وفيديو
© Photo / unsplash/Daniel Lincolnمغارة طبيعية في باطن الأرض مع فتحة مطلة إلى الشمس
© Photo / unsplash/Daniel Lincoln
أعلنت عناصر الحماية المدنية في الجزائر من فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، اليوم الأربعاء، من الوصول إلى اثنين من الصيادين العالقين في سيدي مروان في مدينة تنس التابعة لولاية الشلف، وإنقاذهما.
وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن "العملية كانت في ظروف صعبة جدا بالإضافة إلى التضاريس الوعرة للمنطقة، وشدة الأمطار، ودرجات الحرارة المنخفضة".
عملية إنقاذ الصيادين العالقين بسيدي مروان بالتنس ولاية الشلف— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 25, 2023
تم الوصول الى الضحيتين وانقاذهما من طرف عناصرتل ممثلين في فرقة البحث و الإنقاذ في الاماكن الوعرة GRIMP
العملية كانت في ظروف جد صعبة بالإضافة الى التضاريس الوعرة و الأمطار و كذا درجات الحرارة المنخفضة . pic.twitter.com/vetHbdxH5w
وبيّنت الحماية المدنية الجزائرية أنه وبفضل الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها عناصر الحماية المدنية تم الوصول إليهما وإنقاذهما، وهما الآن في صحة جيدة.
ونوهت الحماية المدنية الجزائرية أن الصيادين كانا قد علقا في أسفل صخور شاطئ سيدي مروان في مدينة تنس، ولم يتمكنا من العودة بسبب انعدام المسالك خلال تساقط الأمطارالغزيرة.