https://sputnikarabic.ae/20230125/غافريلوف-موسكو-مستعدة-لرد-قاس-إذا-تم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-لشن-ضربات-ضد-روسيا-1072698538.html
غافريلوف: موسكو مستعدة لرد قاس إذا تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا
غافريلوف: موسكو مستعدة لرد قاس إذا تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا
أعلن كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، أن موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة إذا زودت... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:12+0000
2023-01-25T13:12+0000
2023-01-25T13:12+0000
روسيا
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وقال: "إذا زودت واشنطن ودول الناتو كييف بالأسلحة لضرب عمق روسيا والمدن السلمية ومحاولات الاستيلاء على أراضينا المؤمنة دستوريًا، فإن هذا سيجبر موسكو على اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة. لا تقولوا لاحقًا إننا لم نحذركم".وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشترايت، في بيان: "أعلن المستشار أولاف شولتس خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
غافريلوف: موسكو مستعدة لرد قاس إذا تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا
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أعلن كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، أن موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة إذا زودت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كييف بالأسلحة لضرب المدن الروسية.
وقال: "إذا زودت واشنطن ودول الناتو كييف بالأسلحة لضرب عمق روسيا والمدن السلمية ومحاولات الاستيلاء على أراضينا المؤمنة دستوريًا، فإن هذا سيجبر موسكو على اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة. لا تقولوا لاحقًا إننا لم نحذركم".
وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشترايت، في بيان: "أعلن المستشار أولاف شولتس خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.