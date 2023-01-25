غيوم "ليست من السماء" قرب سواحل أمريكا تحير العلماء... صور
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تعد البقعة المائية المحصورة بين فلوريدا وجزر الباهاما في المحيط الأطلسي واحدة من أكثر البيئات البحرية التي تمت دراستها بعناية في العالم، ومع ذلك فهي أيضًا مركز للغز جيولوجي مستمر.
ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي على الأقل، لاحظ العلماء في المنطقة سحبًا بيضاء متصاعدة غريبة تظهر في هدوء من سطح المياه فيروزية اللونن حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" اليوم الأربعاء.
وتسمى هذه الظاهرة الغريبة بـ "ظاهرة البياض" ، ولا يزال العلماء لا يفهمون سبب حدوثها خصوصا في جزر الباهاما.
The researchers found there were significantly more of these events in the spring and winter. They also observed a peak of activity in 2014 and 2015.— NASA Earth (@NASAEarth) January 23, 2023
This #Landsat 8 image shows a whiting event near Great Bahama Bank on April 4, 2015. pic.twitter.com/HP4YW1ccPt
ويلاحظ الباحثون في جامعة فلوريدا أحيانًا البقع المحيرة ذات الألوان الفاتحة في المحيطات والبحيرات الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولكن في جزر البهاما، تظهر في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد.
وتشير العينات المباشرة للمياه الملبدة بالغيوم إلى أنها تحتوي على تركيزات عالية من الجسيمات الغنية بالكربونات.
August 2 Satellite view of the Pyramid Lake Whiting event in its early stages pic.twitter.com/SoPltG1lG3— Pyramid Lake Paiute Tribe (@plpt) August 10, 2020
ويقع جزء كبير من أرخبيل جزر الباهاما على منصة مغمورة بالكربونات تُعرف باسم بنوك الباهاما.
ولا أحد يعرف إذا ما كان السبب هو ارتفاع الرواسب إلى السطح أو أن تكون أزهار العوالق النباتية تنتج بالفعل المادة المسببة للظاهرة.
لكن العلماء في جامعة جنوب فلوريدا مصممون على معرفة أسباب هذه الظاهرة، ولذلك استخدموا صور الأقمار الصناعية من وكالة ناسا لإظهار آلية انحسار الظاهرة وعودتها في جزر الباهاما.
وظهرت أكبر البقع في الفترة الممتدة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار ومن الفترة الممتدة أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر.
وفي المتوسط كانت تمتد البقع البيضاء على مساحة تقدر بـ2.4 كيلومترا مربعا لكل كتلة.