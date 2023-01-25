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https://sputnikarabic.ae/20230125/فرنسا-سنسحب-قواتنا-من-بوركينافاسو-خلال-شهر--1072710713.html
فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينافاسو خلال شهر
فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينافاسو خلال شهر
أعلنت فرنسا أنها تلقت طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، بسحب قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل وسوف تنفذ هذا الطلب خلال شهر. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T16:44+0000
2023-01-25T16:44+0000
أخبار فرنسا
بوركينا فاسو
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جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".وقالت المتحدثة: "يوم الثلاثاء... تلقينا إخطارا رسميا من حكومة بوركينافاسو بإنهاء اتفاق عام 2018 بشأن وجود القوات المسلحة الفرنسية في الدولة".وأضافت أنه "وفقا لشروط الاتفاق، فإن الإنهاء يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تلقي إخطار مكتوب. سوف نحترم شروط الاتفاق بتنفيذ هذا الطلب".ويوم الاثنين الماضي، أكد متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، أنها طلبت من فرنسا أن تسحب قواتها من أراضيها في غضون شهر.وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إمانويل ويدراوغو، في تصريحات لراديو وتلفزيون بوركينا فاسو": "نحن ننهي الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بالوجود في بوركينا فاسو، هذه ليست نهاية العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا".وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسكو أنه طلب من السفير الفرنسي، لوك هالادي، مغادرة البلاد.عانت بوركينا فاسو من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين (محظورين في روسيا والعديد من الدول) أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وأطاح النظام العسكري الحالي بمجلس عسكري سابق، العام الماضي، معتبرًا أنه لم يفعل ما يكفي لوقف القتال.
https://sputnikarabic.ae/20230122/رسميا-بوركينا-فاسو-تطلب-من-القوات-الفرنسية-مغادرة-البلاد-وماكرون-ننتظر-توضيحات-من-تراوري-1072591404.html
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أخبار فرنسا , بوركينا فاسو
أخبار فرنسا , بوركينا فاسو

فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينافاسو خلال شهر

16:44 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلنت فرنسا أنها تلقت طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، بسحب قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل وسوف تنفذ هذا الطلب خلال شهر.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".
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وقالت المتحدثة: "يوم الثلاثاء... تلقينا إخطارا رسميا من حكومة بوركينافاسو بإنهاء اتفاق عام 2018 بشأن وجود القوات المسلحة الفرنسية في الدولة".
وأضافت أنه "وفقا لشروط الاتفاق، فإن الإنهاء يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تلقي إخطار مكتوب. سوف نحترم شروط الاتفاق بتنفيذ هذا الطلب".
ويوم الاثنين الماضي، أكد متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، أنها طلبت من فرنسا أن تسحب قواتها من أراضيها في غضون شهر.
وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إمانويل ويدراوغو، في تصريحات لراديو وتلفزيون بوركينا فاسو": "نحن ننهي الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بالوجود في بوركينا فاسو، هذه ليست نهاية العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا".
وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسكو أنه طلب من السفير الفرنسي، لوك هالادي، مغادرة البلاد.
عانت بوركينا فاسو من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين (محظورين في روسيا والعديد من الدول) أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وأطاح النظام العسكري الحالي بمجلس عسكري سابق، العام الماضي، معتبرًا أنه لم يفعل ما يكفي لوقف القتال.
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