https://sputnikarabic.ae/20230125/فنلندا-تستعد-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1072698013.html
فنلندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
فنلندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
أعلن وزير الدفاع، ميكو سافولا، في إفادة صحفية، أن فنلندا تستعد للمشاركة في مشروع توريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:08+0000
2023-01-25T13:08+0000
2023-01-25T13:08+0000
العالم
رصد عسكري
فنلندا
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وقال وزير الدفاع: "قرار المجتمع الدولي بنقل ليوبارد إلى أوكرانيا يمضي قدما. وستشارك فنلندا في ذلك".لم يستطع تحديد كيفية مشاركة فنلندا في المشروع. وقال: "لا أستطيع إخباركم بالجدول الزمني المحدد في هذه المرحلة لكن قوات الدفاع، ستبدأ الاستعدادات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى التشاور مع الدول الشريكة الأخرى.وشدد سافولا على أن "مساهمة فنلندا في هذا المشروع لا يمكن أن تكون كبيرة ومهمة للغاية".ويرى وزير الدفاع أن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا هو مشروع كبير.وكان قد أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الأربعاء، إن البلاد مستعدة "بطريقة ما" للمشاركة في صفقة أوروبية محتملة لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.
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العالم, رصد عسكري, فنلندا
العالم, رصد عسكري, فنلندا
فنلندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
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أعلن وزير الدفاع، ميكو سافولا، في إفادة صحفية، أن فنلندا تستعد للمشاركة في مشروع توريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا.
وقال وزير الدفاع: "قرار المجتمع الدولي بنقل ليوبارد إلى أوكرانيا يمضي قدما. وستشارك فنلندا في ذلك".
لم يستطع تحديد كيفية مشاركة فنلندا في المشروع. وقال: "لا أستطيع إخباركم بالجدول الزمني المحدد في هذه المرحلة لكن قوات الدفاع، ستبدأ الاستعدادات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى التشاور مع الدول الشريكة الأخرى.
وشدد سافولا على أن "مساهمة فنلندا في هذا المشروع لا يمكن أن تكون كبيرة ومهمة للغاية".
ويرى وزير الدفاع أن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا هو مشروع كبير.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الأربعاء، إن البلاد مستعدة "بطريقة ما" للمشاركة في صفقة أوروبية محتملة لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.