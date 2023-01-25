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قراصنة صينيون يشنون هجوما إلكترونيا على 12 مؤسسة أكاديمية في كوريا الجنوبية
قراصنة صينيون يشنون هجوما إلكترونيا على 12 مؤسسة أكاديمية في كوريا الجنوبية
تعرضت مواقع 12 مؤسسة أكاديمية كورية جنوبية لهجوم إلكتروني، نفذته مجموعة قراصنة صينيين، تطلق على نفسها "فريق الأمن السيبراني". 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T14:25+0000
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سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء "يونهاب"، اليوم الأربعاء، نقلا عن هيئة مراقبة أمن الإنترنت في كوريا الجنوبية، إن هذه الواقعة، حدثت يوم الأحد الماضي، مع استمرار عدم إتاحة الوصول إلى معظم مواقع المؤسسات المتضررة، مضيفة أن الهجوم الإلكتروني لم يتسبب في أضرار جسيمة.ووفقا لوكالة الإنترنت والأمن الكورية، كان من بين الضحايا بعض أقسام جامعة "جيجو" والجامعة الوطنية الكورية للتعليم، وكذلك معهد الأبحاث الكوري لسياسة البناء.وهددت مجموعة القرصنة الصينية بالكشف عن بيانات مخترقة مزعومة بحجم 54 غيغا بايت مأخوذة من شبكات 70 مؤسسة تعليمية كورية جنوبية كانت قد اخترقتها في الفترة ما بين السبت إلى الثلاثاء.يذكر أن تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" كان قد نفى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مزاعم تعرضه لخرق أمني، بعد أن زعمت منشورات على منتديات للقرصنة بأن "هاكرز" نجحوا في الوصول إلى سجلات المليارات من مستخدميه.وكتب التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية عبر "تويتر"، أنه "لم يعثر على دليل على وجود خرق"، بعد إجرائه تحقيقا في الادعاءات.كما قال "تيك توك" في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" في المملكة المتحدة، إن "كود المصدر" الخاص به، والذي زعمت المنشورات على منتديات القرصنة أن "الهاكرز" نشروه، "لا علاقة له تماما بالكود المصدري الخلفي لـ"تيك توك".
https://sputnikarabic.ae/20230125/الولايات-المتحدة-تعمل-على-تطوير-تكنولوجيا-الأمن-السيبراني-في-الكويت-1072696383.html
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أخبار العالم الآن, الصين
أخبار العالم الآن, الصين

قراصنة صينيون يشنون هجوما إلكترونيا على 12 مؤسسة أكاديمية في كوريا الجنوبية

14:25 GMT 25.01.2023
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo
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تعرضت مواقع 12 مؤسسة أكاديمية كورية جنوبية لهجوم إلكتروني، نفذته مجموعة قراصنة صينيين، تطلق على نفسها "فريق الأمن السيبراني".
سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء "يونهاب"، اليوم الأربعاء، نقلا عن هيئة مراقبة أمن الإنترنت في كوريا الجنوبية، إن هذه الواقعة، حدثت يوم الأحد الماضي، مع استمرار عدم إتاحة الوصول إلى معظم مواقع المؤسسات المتضررة، مضيفة أن الهجوم الإلكتروني لم يتسبب في أضرار جسيمة.
ووفقا لوكالة الإنترنت والأمن الكورية، كان من بين الضحايا بعض أقسام جامعة "جيجو" والجامعة الوطنية الكورية للتعليم، وكذلك معهد الأبحاث الكوري لسياسة البناء.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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12:30 GMT
وهددت مجموعة القرصنة الصينية بالكشف عن بيانات مخترقة مزعومة بحجم 54 غيغا بايت مأخوذة من شبكات 70 مؤسسة تعليمية كورية جنوبية كانت قد اخترقتها في الفترة ما بين السبت إلى الثلاثاء.
يذكر أن تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" كان قد نفى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مزاعم تعرضه لخرق أمني، بعد أن زعمت منشورات على منتديات للقرصنة بأن "هاكرز" نجحوا في الوصول إلى سجلات المليارات من مستخدميه.
وكتب التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية عبر "تويتر"، أنه "لم يعثر على دليل على وجود خرق"، بعد إجرائه تحقيقا في الادعاءات.
كما قال "تيك توك" في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" في المملكة المتحدة، إن "كود المصدر" الخاص به، والذي زعمت المنشورات على منتديات القرصنة أن "الهاكرز" نشروه، "لا علاقة له تماما بالكود المصدري الخلفي لـ"تيك توك".
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