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https://sputnikarabic.ae/20230125/قيادة-الأمم-المتحدة-الكوريتان-خرقتا-اتفاق-الهدنة-المعمول-به-منذ-70-عاما-1072704008.html
قيادة الأمم المتحدة: الكوريتان خرقتا اتفاق الهدنة المعمول به منذ 70 عاما
قيادة الأمم المتحدة: الكوريتان خرقتا اتفاق الهدنة المعمول به منذ 70 عاما
أقرت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء بأن الكوريتين الشمالية والجنوبية خرقتا اتفاقية وقف إطلاق النار المعمول بها منذ عام 1953، بإرسالهما طائرات دون طيار إلى... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:04+0000
2023-01-25T15:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. في 26 ديسمبر، عبرت مجموعة من الطائرات دون طيار يعتقد أنها كورية شمالية الحدود بين الكوريتين، وحاولت كوريا الجنوبية إسقاطها ودفعت بالطائرات المقاتلة والمروحيات لاعتراضها.وبحسب ما ورد تحطمت إحدى الطائرات الجنوبية، وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز "كيه إيه 1" أثناء إقلاعها. ردا على ذلك، قررت سيول إرسال طائرات دون طيار إلى أراضي كوريا الشمالية.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن قيادة الأمم المتحدة كان لديها فريق خاص تم تشكيله للتحقيق في الحادث، والذي وجد أن الجانبين خرقا اتفاق الهدنة.كما ذكرت "يونهاب" أن قائد قيادة الأمم المتحدة الجنرال بول لاكاميرا كان "يفكر" فيما إذا كان سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى احتكاك مع حكومة كوريا الجنوبية.قيادة الأمم المتحدة هي قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تم إنشاؤها خلال الحرب الكورية 1950-1953، وكان هدفها الرئيسي هو الحفاظ على اتفاق الهدنة الذي أبرمته سيول وبيونغ يانغ في أعقاب الحرب وكسر المأزق الدبلوماسي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230109/الجيش-الكوري-الجنوبي-أرسلنا-طائرات-بدون-طيار-إلى-كوريا-الشمالية-ردا-على-اختراق-مجالنا-الجوي-1072092149.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, منظمة الأمم المتحدة

قيادة الأمم المتحدة: الكوريتان خرقتا اتفاق الهدنة المعمول به منذ 70 عاما

15:04 GMT 25.01.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أقرت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء بأن الكوريتين الشمالية والجنوبية خرقتا اتفاقية وقف إطلاق النار المعمول بها منذ عام 1953، بإرسالهما طائرات دون طيار إلى أراضي بعضهما البعض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
موسكو - سبوتنيك. في 26 ديسمبر، عبرت مجموعة من الطائرات دون طيار يعتقد أنها كورية شمالية الحدود بين الكوريتين، وحاولت كوريا الجنوبية إسقاطها ودفعت بالطائرات المقاتلة والمروحيات لاعتراضها.
وبحسب ما ورد تحطمت إحدى الطائرات الجنوبية، وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز "كيه إيه 1" أثناء إقلاعها. ردا على ذلك، قررت سيول إرسال طائرات دون طيار إلى أراضي كوريا الشمالية.
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وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن قيادة الأمم المتحدة كان لديها فريق خاص تم تشكيله للتحقيق في الحادث، والذي وجد أن الجانبين خرقا اتفاق الهدنة.
كما ذكرت "يونهاب" أن قائد قيادة الأمم المتحدة الجنرال بول لاكاميرا كان "يفكر" فيما إذا كان سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى احتكاك مع حكومة كوريا الجنوبية.
قيادة الأمم المتحدة هي قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تم إنشاؤها خلال الحرب الكورية 1950-1953، وكان هدفها الرئيسي هو الحفاظ على اتفاق الهدنة الذي أبرمته سيول وبيونغ يانغ في أعقاب الحرب وكسر المأزق الدبلوماسي بين البلدين.
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