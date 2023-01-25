https://sputnikarabic.ae/20230125/كم-عدد-دبابات-ليوبارد-في-أوروبا-1072687158.html
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
وفقًا لـ"شبيغل" الألمانية، قررت السلطات الألمانية أخيرًا توريد دبابات "ليوبارد 2" (Leopard 2) إلى أوكرانيا، بعد أيام من المشاورات بين العديد من الدول الأوروبية... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:05+0000
2023-01-25T10:05+0000
2023-01-25T10:05+0000
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يوضح الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك" مخزون دبابات "ليوبارد" في دول أوروبا، التي تعتزم إرسالها إلى نظام كييف في إطار دعمها عسكريًا ضد روسيا في العملية العسكرية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
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وفقًا لـ"شبيغل" الألمانية، قررت السلطات الألمانية أخيرًا توريد دبابات "ليوبارد 2" (Leopard 2) إلى أوكرانيا، بعد أيام من المشاورات بين العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
يوضح الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك" مخزون دبابات "ليوبارد" في دول أوروبا، التي تعتزم إرسالها إلى نظام كييف في إطار دعمها عسكريًا ضد روسيا في العملية العسكرية الخاصة
.