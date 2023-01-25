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https://sputnikarabic.ae/20230125/كم-عدد-دبابات-ليوبارد-في-أوروبا-1072687158.html
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
وفقًا لـ"شبيغل" الألمانية، قررت السلطات الألمانية أخيرًا توريد دبابات "ليوبارد 2" (Leopard 2) إلى أوكرانيا، بعد أيام من المشاورات بين العديد من الدول الأوروبية... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:05+0000
2023-01-25T10:05+0000
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يوضح الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك" مخزون دبابات "ليوبارد" في دول أوروبا، التي تعتزم إرسالها إلى نظام كييف في إطار دعمها عسكريًا ضد روسيا في العملية العسكرية الخاصة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا

10:05 GMT 25.01.2023
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وفقًا لـ"شبيغل" الألمانية، قررت السلطات الألمانية أخيرًا توريد دبابات "ليوبارد 2" (Leopard 2) إلى أوكرانيا، بعد أيام من المشاورات بين العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
يوضح الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك" مخزون دبابات "ليوبارد" في دول أوروبا، التي تعتزم إرسالها إلى نظام كييف في إطار دعمها عسكريًا ضد روسيا في العملية العسكرية الخاصة.
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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