https://sputnikarabic.ae/20230125/كن-عونا-مبادرة-لتعليم-أطفال-اللاجئين-بالمجان-في-مصر--1072717710.html

"كن عونا"... مبادرة لتعليم أطفال اللاجئين بالمجان في مصر

"كن عونا"... مبادرة لتعليم أطفال اللاجئين بالمجان في مصر

"كن عونا"... تحت هذا العنوان أطلق مجموعة من المعلمين المتطوعين في مصر مبادرة إنسانية لتعليم الأطفال اللاجئين المتسربين من المدارس بدون مقابل. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

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محمد قنبر معلم لغة عربية وأحد المشاركين في إطلاق المبادرة، قال لـ "سبوتنيك" إنه ضمن مجموعة من المعلمين المتطوعين الذين يقومون بتعليم هؤلاء الأطفال لتعويضهم عن عدم انتظامهم في مدارس نظامية.وأوضح أنه يبحث عن هؤلاء الأطفال في أي مكان أو أي حي من الأحياء في محاولة لإعادتهم لأجواء المدرسة والفصل الدراسي والأنشطة التي كانوا قد افتقدوها في أي فترة من الفترة بسبب الظروف التي مروا بها.وأوضح أنه ينظم هذه الدروس والأنشطة في أي مكان متاح أمامه، مشيرا إلى أن هذا المكان قد يكون مسجدا أو منزلا.وأشار إلى أن الأطفال المستفيدين من المبادرة من جنسيات عديدة، قائلا:" عندنا طلاب مصريين وطلاب سوريين وطلاب سودانيين وطلاب أيضا من اليمن، شاركوا معنا وكانوا متواجدين في فترة من الفترات".وتابع: "في هذا اليوم العالمي للتعليم، رسالتي إلى جميع أطفال العالم وإلى المسؤولين وإلى جميع الدول في شتى بقاع الأرض أن يعطوا الأطفال حقهم في التعليم وفي الصحة، هؤلاء الذين هربوا من بلاد فيها حروب وفيها نزاعات".من جانبها، قالت غناء العطار ولية أمر أحد الطلاب المستفيدين من المبادرة: "أنا أم لثلاثة أطفال، الأول في ثالثة إعدادي والثاني في 6 ابتدائي والثالث في أولى ابتدائي.. الالتحاق بالمدارس الإلزامية في مصر فيه صعوبات بالنسبة للاجئين، من استكمال أوراق، ومن إقامات، أو إخراج الأطفال من المدارس للالتحاق بالعمل بسبب الظروف" المعيشية.ووصفت العطار في تصريحات لـ "سبوتنيك" المبادرة بأنها جميلة لأنها تتيح للاجئين التعلم والاندماج في ظل غياب المدارس النظامية.بدورها، قالت منى خضر أحمد مدرسة رياضيات مشاركة في المبادرة: "البداية دائما تكون صعبة، بدأنا بعدد بسيط لكن الحمد لله بتوفيق من ربنا بدأت الأعداد تتزايد".أما آلاء حسن الأخصائية النفسية المشاركة في المبادرة فقالت: "لدينا تسرب كثير من التعليم سواء كانوا المتسربين من ذوي الاحتياجات الخاصة.. نحاول أن نكون هنا همزة الوصل بين القدرة المفقودة عند الطفل وبين المدرسة بحيث يكون هناك تكامل وهذا وجع لأن فيه ضخ سكاني كبير من سوريا على مصر".وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن: "المبادرة حلوة كتير وأفكارها حلوة وتقدم إرشادات، نصائح، معلومات تساعد الطفل"، مشددا على أن تعليم الأطفال بمثابة واجب وقضية.

https://sputnikarabic.ae/20230103/وزير-الخارجية-التركي-سوريا-مهتمة-بالتعاون-معنا-بشأن-عودة-اللاجئين-1071897034.html

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