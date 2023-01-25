https://sputnikarabic.ae/20230125/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأنغولي-في-لواندا-الأفريقية--1072686145.html
لافروف: الغرب يستخدم أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية تجاه الناطقين بالروسية
لافروف: الغرب يستخدم أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية تجاه الناطقين بالروسية
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، خلال جولة لافروف في القارة الأفريقية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:43+0000
2023-01-25T09:43+0000
2023-01-25T10:39+0000
روسيا
أنغولا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، اليوم الأربعاء، في العاصمة لواندا: "بناء على طلب زملائنا، شاركنا تقييماتنا لآخر التطورات في الوضع في أوكرانيا، ولفت الانتباه إلى تلك الإجراءات التي اتخذها الغرب والتي خلقت لسنوات عديدة أسبابًا لاستخدام أوكرانيا بشكل مباشر كأداة لمجموعة مختلطة وشاملة. حرب ضد بلدنا".وأضاف لافروف: "كما استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".ودعا وزير الخارجية الروسي نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو لزيارة روسيا.وقال لافروف "بشكل عام، أكدت المحادثات على أهمية الحوار المنتظم والصريح بين بلدينا. وأتوقع استمراره (الحوار) من خلال الزيارة القادمة للوزير (الأنغولي) الذي أدعوه إلى روسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20230124/لافروف-فكرة-عملة-بريكس-ترتبط-بعدم-الاعتماد-على-الآليات-المالية-للغرب-1072659899.html
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روسيا, أنغولا, سيرغي لافروف
روسيا, أنغولا, سيرغي لافروف
لافروف: الغرب يستخدم أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية تجاه الناطقين بالروسية
09:43 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، خلال جولة لافروف في القارة الأفريقية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، اليوم الأربعاء، في العاصمة لواندا: "بناء على طلب زملائنا، شاركنا تقييماتنا لآخر التطورات في الوضع في أوكرانيا، ولفت الانتباه إلى تلك الإجراءات التي اتخذها الغرب والتي خلقت لسنوات عديدة أسبابًا لاستخدام أوكرانيا بشكل مباشر كأداة لمجموعة مختلطة وشاملة. حرب ضد بلدنا".
وأضاف لافروف: "كما استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
وأكد الوزير الروسي على استمرار دعم روسيا للتسويات الأفريقية، بالإضافة إلى دعم الدول الأفريقية في مجلس الأمن.
ودعا وزير الخارجية الروسي نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو لزيارة روسيا.
وقال لافروف "بشكل عام، أكدت المحادثات على أهمية الحوار المنتظم والصريح بين بلدينا. وأتوقع استمراره (الحوار) من خلال الزيارة القادمة للوزير (الأنغولي) الذي أدعوه إلى روسيا الاتحادية".