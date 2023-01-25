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https://sputnikarabic.ae/20230125/لبنان-يشهد-تجدد-التظاهرات-أمام-البنك-المركزي-1072698977.html
لبنان يشهد تجدد التظاهرات أمام البنك المركزي
لبنان يشهد تجدد التظاهرات أمام البنك المركزي
يشهد لبنان خروج عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، أمام المصرف المركزي في بيروت، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية واستمرار انهيار قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:23+0000
2023-01-25T13:23+0000
العالم العربي
لبنان
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وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن المتظاهرين أمام المصرف اللبناني المركزي، أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا الطريق الرئيسي في شارع الحمرا المكتظ وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.تأتي تلك التظاهرات بعد دعوة جمعية "صرخة المودعين"، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم، حيث حمل المتظاهرون لافتات منددة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والذي يواجه سلسلة دعاوى في أوروبا بتهم تبييض أموال واختلاس، كما أحرقوا صوره.يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.وصنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.واستمر تدهور الليرة اللبنانية، حيث لامست، اليوم الأربعاء، عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفا.
https://sputnikarabic.ae/20230122/خبراء-المخاطر-الأمنية-تتعاظم-مع-انهيار-الوضع-الاقتصادي-في-لبنان-1072567515.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

لبنان يشهد تجدد التظاهرات أمام البنك المركزي

13:23 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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يشهد لبنان خروج عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، أمام المصرف المركزي في بيروت، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية واستمرار انهيار قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن المتظاهرين أمام المصرف اللبناني المركزي، أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا الطريق الرئيسي في شارع الحمرا المكتظ وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.
تأتي تلك التظاهرات بعد دعوة جمعية "صرخة المودعين"، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم، حيث حمل المتظاهرون لافتات منددة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والذي يواجه سلسلة دعاوى في أوروبا بتهم تبييض أموال واختلاس، كما أحرقوا صوره.
تظاهرة أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن مقتحمي مصرف بلوم بنك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
خبراء: المخاطر الأمنية تتعاظم مع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان
22 يناير, 10:33 GMT
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
واستمر تدهور الليرة اللبنانية، حيث لامست، اليوم الأربعاء، عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفا.
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