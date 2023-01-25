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https://sputnikarabic.ae/20230125/لعمامرة-وبوريل-يبحثان-تعزيز-التعاون-بين-الجزائر-والاتحاد-الأوروبي-1072689501.html
لعمامرة وبوريل يبحثان تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
لعمامرة وبوريل يبحثان تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
أجرى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا مع منسق الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:50+0000
2023-01-25T10:50+0000
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العلاقات
الجزائر
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن المناقشات بين لعمامرة وجوزيب بوريل ركزت على تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بديناميكية جديدة بهدف إقامة علاقات متوازنة ومفيدة للطرفين.كما ناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، بما في ذلك على وجه الخصوص الأوضاع والأزمات في منطقة الساحل والصحراء وكذلك في الشرق الأوسط.هذا والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، في مقر رئاسة الجمهورية، برئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في عدة مجالات.وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني، وفقا لموقع "الجزائر الآن".وتوجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، يوم الأحد، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، تبحث خلالها ملف الطاقة في ظل سعي روما لتنويع مصادرها.
الجزائر
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العالم العربي, العلاقات, الجزائر, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, العلاقات, الجزائر, أخبار الاتحاد الأوروبي

لعمامرة وبوريل يبحثان تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

10:50 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / -
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أجرى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا مع منسق الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن المناقشات بين لعمامرة وجوزيب بوريل ركزت على تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بديناميكية جديدة بهدف إقامة علاقات متوازنة ومفيدة للطرفين.
كما ناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، بما في ذلك على وجه الخصوص الأوضاع والأزمات في منطقة الساحل والصحراء وكذلك في الشرق الأوسط.
هذا والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، في مقر رئاسة الجمهورية، برئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في عدة مجالات.
وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني، وفقا لموقع "الجزائر الآن".
وتوجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، يوم الأحد، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، تبحث خلالها ملف الطاقة في ظل سعي روما لتنويع مصادرها.
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