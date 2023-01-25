https://sputnikarabic.ae/20230125/ليبرمان-إسرائيل-في-طريقها-إلى-أزمة-اقتصادية-لم-تشهدها-من-قبل-1072713931.html

ليبرمان: إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل

ليبرمان: إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل

قال وزير المالية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن بلاده في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تعرفها من قبل. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T18:33+0000

2023-01-25T18:33+0000

2023-01-25T18:33+0000

بنيامين نتنياهو

ليبرمان

إسرائيل

العالم

اقتصاد

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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة لم تعرفها منذ عقود مضت.وذكر أفيغدور ليبرمان الذي تولى عدة مناصب في حكومات إسرائيل السابقة، آخرها وزارة المالية في حكومة يائير لابيد السابقة، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، برفقة عدد من الوزراء يوضح أنهم خائفون.وأكد ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن كلا من نتنياهو وأعضاء حكومته الأخيرة تعرف الحقيقة ولكن لا يوجد أي طرف مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة.وشدد أفيغدور ليبرمان على أن تلك الأزمة الاقتصادية لم تكن تعرف إسرائيل مثلها منذ عقود، مضيفا أن كل شيء يقع على عاتق بنيامين نتنياهو.وفي الثامن من الشهر الجاري، قال ليبرمان، إن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تدخلت في كثير من التعيينات السياسية.وكان ليبرمان، وهو زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) يدلي بشهادته خلال جلسة استماع رفعها المحامي ديفيد شيمرون أحد مساعدي نتنياهو، ضد رجل ادعى أنه اطلع على اتفاق سري سمح بموجبه رئيس الوزراء نتنياهو لزوجته بالموافقة على التعيينات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وشغل نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية لمرات عدة أولها بين عامي 1996-1999 ثم لـ 12 عاما متصلة بين 2009 إلى 2021، ثم عاد مجددا أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 على رأس ائتلاف من أحزاب يمينية متشددة.

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بنيامين نتنياهو, ليبرمان, إسرائيل, العالم, اقتصاد