https://sputnikarabic.ae/20230125/ما-هي-دبابة-ليوبارد-2-ولماذا-اعتبرها-البعض-خطيرة-1072701723.html

ما هي دبابة "ليوبارد 2" ولماذا اعتبرها البعض خطيرة؟

ما هي دبابة "ليوبارد 2" ولماذا اعتبرها البعض خطيرة؟

تصدرت أخبار إرسال دبابات "ليبارد 2" إلى أوكرانيا عناوين الصحف العالمية في الأسابيع الماضية، وأحدثت قضية أرسالها وامتناع ألمانيا في الفترة السابقة عن إرسالها... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T15:14+0000

2023-01-25T15:14+0000

2023-01-25T16:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072706393_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_a5c3dffb3d395416b34471769ea616ed.jpg

تنشر وكالة "سبوتنيك" تقريرا توضح فيه سبب المخاوف العالمية من نشر هذه الدبابات، خصوصا بعد أن حاولت برلين الامتناع عن إرسال هذه الدبابات لمدة أسبوع تقريا، حيث عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي عقده في قاعدة رامشتاين في ألمانيا عن مشاعر خيبة الأمل بعد فشله في حث برلين على الموافقة على إرسال هذه الدبابات، زاعما أن كييف لديها فرصة تمتد من اليوم إلى الربيع من أجل تنظيم قواتها لبدء هجوم جديد.لكن برلين أعلنت اليوم الأربعاء، أنها سترسل دبابات من طراز "ليوبارد 2 " إلى أوكرانيا.وبحسب بيان الحكومة الألمانية، فقد اتخذت ألمانيا هذا القرار حول نقل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كنتيجة لمفاوضات مكثفة مع شركائها، مضيفة أن الدول الأوروبية الأخرى سترسل بدورها هذا النوع من الدبابات إلى أوكرانيا.وأعلن وزير الدفاع الفنلندي، ميكو سافولا، في إفادة صحفية، أن بلاده تستعد للمشاركة في مشروع توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.ما هو الفرق بين الدبابات الرئيسية والدبابات ذات الدور المحدود؟يطلق مصطلح دبابة القتال الرئيسية أو ما يعرف باسم "main battle tank" أو اختصارا "MBT" على الدبابات التي تتمتع بأدوار مختلفة بدءا من إطلاق النيران وصولا إلى المناورة السريعة إلى التدريع الممتاز، حيت زودت أغلب الجيوش الحديثة بهذا الصنف من الدبابات.وبدأ تصنيع الدبابات الرئيسية في حقبة الحرب الباردة، حيث عملت المصانع على تصنيع المحركات الأكثر قوة وأنظمة التعليق الأفضل والدروع المركبة خفيفة الوزن، مع دمجها بتصميم دبابة تتمتع بقوة نيران الدبابات فائقة الثقل، وتزويدها بدرع حماية الدبابات الثقيلة أيضا، مع إمكانية مناورة تماثل الدبابات الخفيفة وتزويدها بهيكل يزن تقريبا دبابة متوسطة.وخلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حلت دبابات القتال الرئيسية محل جميع أنواع الدبابات الأخرى تقريبًا، ولم يتبق سوى بعض المهام المتخصصة التي تحتاج لتصميمات أخف وزنًا، وهي المركبات التي تصنف بمركبات الدور المحدود، أو أنواع أخرى من مركبات القتال المدرعة التي تنفذ مهمات محددة."ليوبارد 2" وليدة مواجهة بين حلف "وارسو" و"الناتو"كانت "ليوبارد" الدبابة القتالية الرئيسية للقوات الألمانية منذ عام 1979، وصنعت الدبابة في السبعينيات من قبل شركة الأسلحة الألمانية "Krauss-Maffei" وتعمل هذه الدبابات أيضا في 12 دولة أوروبية.ومثل معظم الدبابات الغربية والروسية المعاصرة في الخدمة اليوم، تعتبر "ليوبارد 2" من نتاج الحرب الباردة، ويصنفها بعض الخبراء على أنها من نتائج المنافسة والمواجهة بين حلف "الناتو" وحلف "وارسو" عبر سهول وغابات ألمانيا المقسمة في ذلك الوقت.وأنتج من هذه الدبابات ما مجموعه 3480 دبابة، لكن "ليوبارد 2" تعتبر من الجيل الثالت من الدبابات الرئيسية، حيث اختبرت في كوسوفو وأفغانستان من قبل دول "الناتو".ميرزات "ليوبارد 2"وخضعت الدبابة لعدة عمليات من التعديلات المتكررة، حيث صدر منها عدة طرازات منها "2A4" و"2A5" وتم تجهيز جميع الإصدارات بنظام رقمي للتحكم في الحرائق مع جهاز تحديد المدى بالليزر، ومدفع رشاش ثابت وأحدث أجهزة الرؤية الليلية.وتم تسليح الدبابة بمدفع رئيسي أملس من عيار "Rh120" وهو نفس المدفع المستخدم في دبابات "M1 Abrams" الأمريكية و"Type 90" اليابانية، و"1A1" الكورية الجنوبية. يشمل التسلح الثانوي مدافعا رشاشا مزدوجا عيار 7.62 ملم.وتتشابه دبابات "ليوبارد 2" مع دبابات "M1 Abrams" الأمريكية لكن الأخيرة تتفوق عليها من حيث حماية الدروع والوزن، حيث تزن الأمريكية أكثر من الألمانية، بالإضافة إلى أن الأمريكية تستخدم وقود الطائرات، بينما تستخدم الألمانية الديزل."ليوبارد".. "دمية فهد محشوة بالقطن"استخدمت الدبابة الألمانية منذ تصنيعها قبل 44 عامًا، من قبل دول الناتو، بدءًا من مهام "قوة حفظ السلام" التي تقودها الكتلة والتي احتلت كوسوفو في أعقاب العدوان الجوي لحلف الناتو على يوغوسلافيا في عام 1999، حيث أرسل الجيش الألماني 28 دبابة من هذا الصنف إلى كوسوفو في استعراض للقوة، لكن حركة هذه المدرعات كانت مقيدة بسبب وزنها الهائل.وتسبب وزن الدبابة الكبير بمشكلات عند قطع الجسور، حيث لم تتحمل الجسور وزن المدرعة الكبير.بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال "ليوبارد 2 إس" إلى مقدونيا في عام 2001، لحماية مستودع لوجستي حتى انسحابهم في عام 2004. كما نشرت القوات الهولندية "ليوبارد 2 إس" في البوسنة لعملية "إنفاذ السلام" التابعة لحلف "الناتو".بدأ الاختبار الحقيقي للدبابة الألمانية وظهور الخسائر في ساحة المعركة خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان ضد "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي).دمرت 3 دبابات كندية و6 دنماركية من فئة "ليوبارد 2" بشكل كامل، وتم إعطاب 15 دبابة كندية أخرى حيث أعيد إصلاحها.ونشرت تركيا العشرات من دباباتها من طراز "ليوبارد 2 أ4" شمالي سوريا بين عامي 2016 و2018، حيث دخلت في معارك ضارية ضد الأكراد والمجموعات المتطرفة، وتم تدمير عشرات الدبابات من فئة "ليوبارد 2" شمالي سوريا حتى اليوم.ودمرت دبابات "ليوبارد 2" التركية بسبب العبوات الناسفة أو السيارات المفخخة الانتحارية أو الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة) استولى على اثنتين منها في أواخر عام 2016 خارج مدينة الباب.وفي عام 2018، نشرت القوات الكردية لقطات لهجوم صاروخي مميت على "ليوبارد 2" دمرت خلاله الدبابة وقتل طاقمها المكون من أربعة أفراد.خبير: الدبابة لديها عيوب كبيرة في حال إرسالها إلى أوكرانيا وبدوره، قال اللفتنانت جنرال المتقاعد يوانيس بالتزوا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن اليونان لديها حاليا أكبر عدد من دبابات "ليوبارد" في جميع أنحاء أوروبا، يصل إلى حوالي 500 دبابة من فئة "ليوبارد 1" وأكثر من 300 دبابة من فئة "ليوبارد 2s".وفقًا للخبير، فإن "ليوبارد 2" هي بالفعل أفضل من "تشالنجر" البريطانية و"لوكلير" الفرنسية من حيث خصائصها. مبينا أن من مزاياها الدروع القوية والقدرة على العمل حتى في ظروف الحرب الكيميائية والنووية، حيث أن الدبابة مزودة بمرشحات خاصة لتنقية الهواء.ومع ذلك، فإن هذه الدبابة لديها عيوب كبيرة، والتي إذا تم إرسالها إلى أوكرانيا، فسوف تلعب دورا حاسما، بحسب الخبير.بالإضافة إلى ذلك، نوه الخبير إلى أنه "حتى 200 أو 300 دبابة على مثل هذه الجبهة الكبيرة لن تغير قواعد اللعبة".وبين الخبير أن روسيا تمتلك دبابات "تي 90 إم إس" التي هي على غرار "ليبوبارد"، وقال "روسيا لديها القدرة على إرسال المئات، إن لم يكن الآلاف منها. أعتقد أن ليوبارد لن تنجح في الوقت المناسب".وأشار الخبير إلى أن أفضل دبابة في العالم اليوم هي الدبابة الروسية الجديدة "أرماتا تي 14"، وقال:ووصف الخبير دبابة أبرامز الأمريكية بأنها "ثقيلة ومعقدة"، وقال: "سوف تعلق في السهوب الأوكرانية، ولها عيب إضافي، فهي تتطلب إمدادًا كبيرًا من وقود الطائرات الخاص، لأنها مزودة بتوربين. وخلص أن هذا الوقود لن يتمكن الأوكرانيون من العثور عليه بسهولة، بالإضافة إلى أنها تتمتع باستهلاك مرتفع للغاية".أثار أداء دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الكثير من التساؤلات في وسائل الإعلام ولدى المراقبين العسكريين، خصوصا بعد المشاهد التي انتشرت للدبابات المحترقة والمدمرة على الأراضي السورية.وأشار الخبراء الألمان إلى عدم ملاءمة الدبابات للقتال في البيئات السكنية أو قتال الشوارع، خصوصا أنه "تم تصميم هذه الدبابات الثقيلة المجنزرة للمبارزة [للقتال ضد الدبابات الأخرى] وأقصى حماية لها في المقدمة ... نظرًا لأن صاروخ كورينت الروسي الموجه المضاد للدبابات، على سبيل المثال، يمكنه اختراق الدروع حتى بسمك 1.2 متر، فإن الدبابة نسبيًا معرضة للخطر في مناطقها الأقل حماية".وأشار الخبراء إلى أنه في حال تم إرسالها إلى أوكرانيا، فستواجه الدبابات الألمانية مشكلات مماثلة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بمواجهة عدو تقليدي مزود بمدفعية ثقيلة ودعم جوي. معتبرين أنه "من شبه المؤكد أن العسكريين الروس سيعطون الأولوية لتدمير أي دبابات ليوبارد 2 التي سيتم رصدها في ساحة المعركة، فقط لإرسال رسالة إلى رعاة كييف الغربيين.

https://sputnikarabic.ae/20230121/معلومات-عن-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-تطالب-بعض-الدول-بإرسالها-إلى-أوكرانيا-1072548358.html

https://sputnikarabic.ae/20230125/صحيفة-مي-28-الروسية-تدمر-دبابة-تشالنجر-البريطانية-في-أوكرانيا-بضربة-واحدة-1072695242.html

https://sputnikarabic.ae/20230119/مجلة-عسكرية-تكشف-عن-صائد-دبابات-أوكرانيا-1072459704.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم