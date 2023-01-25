عربي
مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230125/ما-هي-شروط-وأهداف-اتفاقية-ربط-أنظمة-المدفوعات-بدول-مجلس-التعاون-الخليجي-1072688754.html
ما هي شروط وأهداف اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي؟
ما هي شروط وأهداف اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي؟
صدق سلطان عمان هيثم بن طارق على الاتفاقية الخاصة بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي التي تم اعتمادها في "قمة العلا" في المملكة العربية السعودية عام... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:04+0000
2023-01-25T11:17+0000
اقتصاد
السعودية
الكويت
سلطنة عمان
أخبار الخليج
قطر
البحرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bb327bd8167db9881abc58b159878709.jpg
وتضم الاتفاقية الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي:وتتضمن الاتفاقية إنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات بالدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية لسلطنة عمان "قانون"، أمس الثلاثاء.ما هي أهداف الاتفاقية؟ما هي شروط الانضمام للاتفاقية؟وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليج.ووضعت دول المجلس سياسات نقدية وتشريعات مصرفية ساهمت في تسهيل عمليات تنقل رؤوس الأموال وتسريع حركة التجارة والاستثمارات البينية كان من بينها نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.يذكر أن شركة "المدفوعات الخليجية"، التي تم تأسيسها عام 2016 بقرار من مجلس التعاون الخليجي، أطلقت في عام 2020، المرحلة الأولى من نظام المدفوعات الخليجي "آفاق" التي شملت مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، بينما وضعت برنامجا زمنيا لانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية.
https://sputnikarabic.ae/20220921/البنوك-المركزية-في-5-دول-خليجية-ترفع-سعر-الفائدة--1068069195.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/البنك-المركزي-السعودي-يواصل-اختبار-عملته-الرقمية-1072634642.html
https://sputnikarabic.ae/20210106/أبرز-النقاط-في-بيان-قمة-العلا-الخليجية-1047719586.html
السعودية
الكويت
سلطنة عمان
قطر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecf9380fb28c45cdb27fb73a1b7725fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, السعودية, الكويت, سلطنة عمان, أخبار الخليج , قطر, البحرين
اقتصاد, السعودية, الكويت, سلطنة عمان, أخبار الخليج , قطر, البحرين

ما هي شروط وأهداف اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي؟

11:04 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 25.01.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
صدق سلطان عمان هيثم بن طارق على الاتفاقية الخاصة بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي التي تم اعتمادها في "قمة العلا" في المملكة العربية السعودية عام 2021.
وتضم الاتفاقية الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي:
السعودية.
سلطنة عمان.
الكويت.
البحرين.
الإمارات.
قطر.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات بالدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية لسلطنة عمان "قانون"، أمس الثلاثاء.
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
البنوك المركزية في 5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة
21 سبتمبر 2022, 20:33 GMT

ما هي أهداف الاتفاقية؟

تنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بين الدول الأعضاء.
تعزيز سلامة وكفاءة وسرعة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة.
المحافظة على الاستقرار المالي ومواجهة أي مخاطر محتملة.
تعزيز صلاحيات البنوك المركزية للدول الأعضاء في مراقبة نظم المدفوعات.
تأسيس بنية تحتية لنظام مالي إقليمي يعزز الاندماج بين الأسواق المالية.
دعم المعاملات المالية بالعملات المحلية في التسويات المالية بين البنوك المركزية للدول الـ 6.

ما هي شروط الانضمام للاتفاقية؟

كل دولة لها حق الاختيار في تقرير موعد انضمامها للاتفاقية وفقا لجاهزية أنظمتها المالية.
لا يرتبط الانضمام للاتفاقية بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات.
تتولى البنوك المركزية للدول تأسيس الشركات الخاصة بإدارة وتشغيل نظام المدفوعات المشترك وفقا لضوابط يتم الاتفاق عليها من قبل محافظي البنوك.
تلتزم البنوك المركزية بضمان تنفيذ المعاملات المالية وفقا للضوابط المعتمدة.
الالتزام بإيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات المالية.
تتولى البنوك المركزية تحديد قيمة صرف العملات الخاصة بكل دولة خلال تنفيذ التعاملات بالنظام المشترك.
إنشاء آلية لتسوية التعاملات العابرة للحدود.
الالتزام بعدم إبطال أي معاملات مالية بعد قبولها أيا كانت الأسباب.
الالتزام باستثناء عمليات المقاصة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
يلتزم كل طرف في الاتفاقية بسرية المعلومات المتبادلة بينها حتى عند انسحابه منها.
وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليج.
ووضعت دول المجلس سياسات نقدية وتشريعات مصرفية ساهمت في تسهيل عمليات تنقل رؤوس الأموال وتسريع حركة التجارة والاستثمارات البينية كان من بينها نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
البنك المركزي السعودي يواصل اختبار عملته الرقمية
23 يناير, 21:33 GMT
يذكر أن شركة "المدفوعات الخليجية"، التي تم تأسيسها عام 2016 بقرار من مجلس التعاون الخليجي، أطلقت في عام 2020، المرحلة الأولى من نظام المدفوعات الخليجي "آفاق" التي شملت مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، بينما وضعت برنامجا زمنيا لانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية.
أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2021
وسائط متعددة
أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
6 يناير 2021, 11:51 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала