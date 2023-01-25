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مرض جديد في كوريا الشمالية يتسبب في إغلاق العاصمة لمدة 5 أيام
مرض جديد في كوريا الشمالية يتسبب في إغلاق العاصمة لمدة 5 أيام
فرضت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إغلاقا كاملا لمدة 5 أيام في العاصمة بيونغ يانغ، بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:33+0000
2023-01-25T09:33+0000
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وذكر موقع "إن كيه نيوز"، أن الإخطار الحكومي لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن الزكام هو من بين الأمراض الجديدة التي تنتشر حاليا في العاصمة.ووفقا للموقع، فإن سكان بيونغ يانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسباً لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحًا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.ويبدو أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه المتخذ على هذا المستوى في المدينة منذ أن أعلنت البلاد انتصارها على فيروس "كوفيد-19" في أغسطس/آب 2022.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت تسجيل أول إصابة على أراضيها في مايو/أيار 2022، قبل أن تعلن انتصارها على المرض بعد 3 أشهر.وتتعرض شبه الجزيرة الكورية حاليًا إلى ما يصفه علماء الأرصاد الجوية بأنه موجة برد قاسية، وتصل الحرارة في بيونغ يانغ إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.
https://sputnikarabic.ae/20230124/منظمة-الصحة-العالمية-تجتمع-لتحديد-مدى-إمكانية-مواصلة-اعتبار-كورونا-وباء-عالميا-1072667178.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مرض جديد في كوريا الشمالية يتسبب في إغلاق العاصمة لمدة 5 أيام

09:33 GMT 25.01.2023
© AP Photo / Cha Song Hoارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Cha Song Ho
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فرضت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إغلاقا كاملا لمدة 5 أيام في العاصمة بيونغ يانغ، بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده.
وذكر موقع "إن كيه نيوز"، أن الإخطار الحكومي لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن الزكام هو من بين الأمراض الجديدة التي تنتشر حاليا في العاصمة.

وأضاف الإخطار أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية الأحد المقبل، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة يوميًا.

ووفقا للموقع، فإن سكان بيونغ يانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسباً لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحًا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.
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ويبدو أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه المتخذ على هذا المستوى في المدينة منذ أن أعلنت البلاد انتصارها على فيروس "كوفيد-19" في أغسطس/آب 2022.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت تسجيل أول إصابة على أراضيها في مايو/أيار 2022، قبل أن تعلن انتصارها على المرض بعد 3 أشهر.
وتتعرض شبه الجزيرة الكورية حاليًا إلى ما يصفه علماء الأرصاد الجوية بأنه موجة برد قاسية، وتصل الحرارة في بيونغ يانغ إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.
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