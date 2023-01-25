https://sputnikarabic.ae/20230125/مسؤول-إيراني-بلادنا-من-الدول-الأولى-عالميا-في-التنوع-البيولوجي-1072704300.html

مسؤول إيراني: بلادنا من الدول الأولى عالميا في التنوع البيولوجي

مسؤول إيراني: بلادنا من الدول الأولى عالميا في التنوع البيولوجي

قال مجتبى خيام نيكويي، مساعد وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة البحث والتعليم والترويج الزراعي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعد من أفضل ثماني دول في العالم... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T15:02+0000

2023-01-25T15:02+0000

2023-01-25T15:02+0000

إيران

العالم

النحل

المعرفة

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال المؤتمر الدولي الثالث والمؤتمر الوطني الـ11 لأبحاث النحل في إيران.وشدد رئيس منظمة البحث والتعليم والترويج الزراعي الإيراني على ضرورة استخدام قدرة التنوع البيولوجي بشكل جيد، مناشدا الحفاظ على التنوع البيولوجي وإنشاء نظام بيئي مستدام للغذاء في إيران.وذكر مساعد وزير الزراعة الإيراني أن الأمن الغذائي يعد بمثابة القضية الأولى للعديد من الدول في الوقت الراهن، وأن المؤتمرات في هذا المجال مهمة، مضيفا أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مجال إنتاج العسل بعد الصين وتركيا.وأشار مجتبى خيام نيكويي إلى أن تاريخ تربية النحل في إيران قديم جدا، لافتا إلى الآثار المكتشفة في محافظة لرستان غربي البلاد، والتي تعود إلى 800 عام قبل الميلاد، وهي الآثار التي تشير إلى استخدام هذه المعرفة والتكنولوجيا في إيران له تاريخ طويل جدا.ويذكر أن آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، قد قام في الخامس من شهر مارس/آذار للعام 2021، بغرس شتلتين لشجرتين في حديقة مكتبه، مشاركة منه في الاحتفال بـ "يوم الشجرة".وأشار إلى أن التنوع البيولوجي والمناخي في البلاد يعتبر أرضية مناسبة لمشاركة الشعب في مجال البيئة، معربا عن أسفه من تدمير الغابات والموارد الطبيعية وطبقات المياه الجوفية من قبل من وصفهم بـ "المنتفعين"، مشددا على أن تدمير البيئة كارثة كبرى تهدر مستقبل البشرية، مناشدا الجميع الوقوف ضد هذا التدمير.وتحدث خامنئي عن حوادث حرائق الغابات، وجفاف البحيرات والمستنقعات، معتبرا أن هذه الحوادث يمكن تفاديها، قائلا: "على المسؤولين العمل بواجباتهم في هذا الخصوص".يشار إلى أن يوم الشجرة هو عيد يحتفل فيه بالأشجار ويشجع الناس على زرعها والاعتناء بها.ويعتبر يوم الشجرة العالمي يوما للاحتفال بزراعة وحماية الغطاء النباتي في أغلب دول العالم، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية بزرع غابات اصطناعية، مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها وترميم المساحات المزروعة وزرع مساحات خضراء جديدة، بالإضافة إلى حماية الغابات الطبيعية من التعديات.

https://sputnikarabic.ae/20210305/بغرس-شجرتين-في-حديقة-مكتبه-خامنئي-يشارك-في-الاحتفال-بيوم-الشجرة-1048283436.html

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إيران, العالم, النحل, المعرفة, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي