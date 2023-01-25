https://sputnikarabic.ae/20230125/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرة-سو27-أوكرانية--1072695472.html
مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت طائرة "سو27" أوكرانية بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:11+0000
2023-01-25T12:11+0000
2023-01-25T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن "طائرة "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أسقطت من قبل طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبينت الدفاع الروسية، أمس يوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –8" واعتراض أربعة صواريخ "هيمارز" في منطقة زابوروجه، وتدمير أربع مركبات جوية بدون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، تم اعتراض أربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمار" في مدن بولوجي وتاراسوفكا في منطقة زابوروجه.وبينت الدفاع الروسية أنه ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 377 طائرة، و204 طائرة هليكوبتر، و2948 طائرة بدون طيار، و 402 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و7627 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 988 قاذفة صواريخ متعددة، و 3906 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8171 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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روسيا
مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
12:11 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت طائرة "سو27" أوكرانية بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن "طائرة "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أسقطت من قبل طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية من القوات المسلحة الروسية هزمت 79 وحدة مدفعية من القوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 مقاطعة خلال النهار".
وبينت الدفاع الروسية، أمس يوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –8" واعتراض أربعة صواريخ "هيمارز" في منطقة زابوروجه، وتدمير أربع مركبات جوية بدون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، تم اعتراض أربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمار" في مدن بولوجي وتاراسوفكا في منطقة زابوروجه.
وبينت الدفاع الروسية أنه ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 377 طائرة، و204 طائرة هليكوبتر، و2948 طائرة بدون طيار، و 402 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و7627 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 988 قاذفة صواريخ متعددة، و 3906 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8171 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.