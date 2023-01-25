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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرة-سو27-أوكرانية--1072695472.html
مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت طائرة "سو27" أوكرانية بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:11+0000
2023-01-25T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن "طائرة "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أسقطت من قبل طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبينت الدفاع الروسية، أمس يوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –8" واعتراض أربعة صواريخ "هيمارز" في منطقة زابوروجه، وتدمير أربع مركبات جوية بدون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، تم اعتراض أربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمار" في مدن بولوجي وتاراسوفكا في منطقة زابوروجه.وبينت الدفاع الروسية أنه ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 377 طائرة، و204 طائرة هليكوبتر، و2948 طائرة بدون طيار، و 402 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و7627 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 988 قاذفة صواريخ متعددة، و 3906 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8171 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20230124/صوّت-هل-بدأ-سقوط-أحجار-دومينو-نظام-كييف-بعد-سلسلة-الاستقالات-المدوّية؟-1072661927.html
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روسيا

مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية

12:11 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 25.01.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو 27
مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت طائرة "سو27" أوكرانية بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن "طائرة "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أسقطت من قبل طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية من القوات المسلحة الروسية هزمت 79 وحدة مدفعية من القوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 مقاطعة خلال النهار".

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
23 يناير, 15:01 GMT
وبينت الدفاع الروسية، أمس يوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –8" واعتراض أربعة صواريخ "هيمارز" في منطقة زابوروجه، وتدمير أربع مركبات جوية بدون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، تم اعتراض أربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمار" في مدن بولوجي وتاراسوفكا في منطقة زابوروجه.
صور للرئيس الأوكرني فلاديمير زيلينسكي وبعض الأسرى من الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صوّت.. هل بدأ سقوط "أحجار دومينو" نظام كييف بعد سلسلة الاستقالات المدوّية؟
أمس, 15:14 GMT
وبينت الدفاع الروسية أنه ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 377 طائرة، و204 طائرة هليكوبتر، و2948 طائرة بدون طيار، و 402 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و7627 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 988 قاذفة صواريخ متعددة، و 3906 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8171 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
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