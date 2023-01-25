https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-شرطي-وإصابة-آخر-إثر-هجوم-مسلح-على-دورية-شرطة-غربي-العاصمة-بغداد-1072682820.html
مقتل شرطي وإصابة آخر إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة بغداد
مقتل شرطي وإصابة آخر إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة بغداد
قُتل شرطي عراقي وأُصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة العراقية بغداد. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T08:15+0000
2023-01-25T08:15+0000
2023-01-25T08:15+0000
العالم العربي
العراق
هجوم إرهابي
الشرطة
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ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال منتسب أمني وإصابة آخر ومصادرة أسلحتهم".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
العراق
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, هجوم إرهابي, الشرطة
العالم العربي, العراق, هجوم إرهابي, الشرطة
مقتل شرطي وإصابة آخر إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة بغداد
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قُتل شرطي عراقي وأُصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال منتسب أمني وإصابة آخر ومصادرة أسلحتهم".
وأضاف أن "الحادثة تمت بعد هجوم المسلحين على دورية للشرطة ضمن منطقة الغزالية في العاصمة بغداد".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.