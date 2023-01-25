https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-مرتزقين-بريطانيين-قاتلا-إلى-جانب-أوكرانيا-بالقرب-من-سوليدار-1072680069.html
مقتل اثنين من المرتزقة البريطانيين قاتلا إلى جانب أوكرانيا بالقرب من سوليدار
مقتل اثنين من المرتزقة البريطانيين قاتلا إلى جانب أوكرانيا بالقرب من سوليدار
ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن اثنين من المرتزقة البريطانيين، كريس باري وأندرو باجشو، اللذان قاتلا إلى جانب أوكرانيا، قتلا بالقرب من مقاطعة سوليدار في... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T05:04+0000
2023-01-25T05:04+0000
2023-01-25T05:09+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان عائلي نقلته سكاي نيوز وبي بي سي، قتل مواطنا المملكة المتحدة أثناء "محاولة الإجلاء الإنساني".وفي وقت سابق، أخبرت امرأة مقيمة في سوليدار وكالة "سبوتنيك" أن هناك العديد من الأجانب من بولندا والمملكة المتحدة بين القوات الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تحرير سوليدار قد اكتمل في 12 يناير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقتل اثنين من المرتزقة البريطانيين قاتلا إلى جانب أوكرانيا بالقرب من سوليدار
05:04 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن اثنين من المرتزقة البريطانيين، كريس باري وأندرو باجشو، اللذان قاتلا إلى جانب أوكرانيا، قتلا بالقرب من مقاطعة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لبيان عائلي نقلته سكاي نيوز وبي بي سي، قتل مواطنا المملكة المتحدة أثناء "محاولة الإجلاء الإنساني".
وفي وقت سابق، أخبرت امرأة مقيمة في سوليدار وكالة "سبوتنيك" أن هناك العديد من الأجانب من بولندا والمملكة المتحدة بين القوات الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تحرير سوليدار
قد اكتمل في 12 يناير.