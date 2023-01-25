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https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-3-من-مسلحي-قسد-في-هجوم-بالأسلحة-النارية-شرقي-سوريا-1072713479.html
مقتل 3 من مسلحي "قسد" في هجوم بالأسلحة النارية شرقي سوريا
مقتل 3 من مسلحي "قسد" في هجوم بالأسلحة النارية شرقي سوريا
قتل عدد من مسلحي "قسد" الموالين للجيش الأمريكي وأصيب أخرون في هجوم مسلح نفذه مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، في هجوم جديد تتعرض له مواقع "قسد"... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T18:04+0000
2023-01-25T18:04+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت مصادر محلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن 3 من مسلحي "قسد" قتلوا وأصيب أخرون ،اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني / يناير، في هجوم مسلحي نفذه مجهولون، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، استهدف حاجز الكازية في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الخفيفة قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.يشار إلى أن المسلحين الثلاثة أحدهم من دير الزور والثاني من البوكمال، والآخر من بلدة الشحيل بريف دير الزور، حيث عرف منهم "قاسم العواد الخزيم" المنحدر من بلدة الشحيل.وأضافت المصادر أن قوة عسكرية أمريكية تفقدت موقع الهجوم (حاجز الكازية) في بلدة الحوايج بريف دير الزور، تزامناً مع استنفار كبير لقوات "قسد" في البلدة مع وصول تعزيزات عسكرية إلى محيطيها للبدء بحصارها.وتتصاعد حدة العمليات والاستهدافات ضد مواقع المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا، والتي وصلت إلى ما يقارب الــ 20 عملية منذ مطلع العام الحالي 2023، أدت لمقتل وإصابة مجموعة كبيرة منهم.يشار إلى أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

مقتل 3 من مسلحي "قسد" في هجوم بالأسلحة النارية شرقي سوريا

18:04 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل مسلحين من "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا
مقتل مسلحين من قسد بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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قتل عدد من مسلحي "قسد" الموالين للجيش الأمريكي وأصيب أخرون في هجوم مسلح نفذه مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، في هجوم جديد تتعرض له مواقع "قسد" شرقي سوريا في ظل توسع العمليات التي تستهدفهم.
وقالت مصادر محلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن 3 من مسلحي "قسد" قتلوا وأصيب أخرون ،اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني / يناير، في هجوم مسلحي نفذه مجهولون، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، استهدف حاجز الكازية في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الخفيفة قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
يشار إلى أن المسلحين الثلاثة أحدهم من دير الزور والثاني من البوكمال، والآخر من بلدة الشحيل بريف دير الزور، حيث عرف منهم "قاسم العواد الخزيم" المنحدر من بلدة الشحيل.
وأضافت المصادر أن قوة عسكرية أمريكية تفقدت موقع الهجوم (حاجز الكازية) في بلدة الحوايج بريف دير الزور، تزامناً مع استنفار كبير لقوات "قسد" في البلدة مع وصول تعزيزات عسكرية إلى محيطيها للبدء بحصارها.
وتتصاعد حدة العمليات والاستهدافات ضد مواقع المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا، والتي وصلت إلى ما يقارب الــ 20 عملية منذ مطلع العام الحالي 2023، أدت لمقتل وإصابة مجموعة كبيرة منهم.
يشار إلى أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.
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