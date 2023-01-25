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https://sputnikarabic.ae/20230125/ملك-الأردن-يبدأ-جولة-خارجية-تشمل-قطر-وكندا-وأمريكا-1072702017.html
ملك الأردن يبدأ جولة خارجية تشمل قطر وكندا وأمريكا
ملك الأردن يبدأ جولة خارجية تشمل قطر وكندا وأمريكا
أعلنت المملكة الأردنية أن الملك عبد الله الثاني، بدأ جولة خارجية تشمل قطر وكندا والولايات المتحدة. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T14:51+0000
2023-01-25T14:51+0000
أخبار الأردن
جولة
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جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الديوان الملكي الأردني.وذكر البيان أن الملك عبد الله الثاني سيستهل جولته بزيارة لقطر، حيث من المقرر أن يعقد لقاء في الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني.ومن الدوحة، يتوجه ملك الأردن إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الحاكم العام لكندا ماري سيمون.كما يجري العاهل الأردني مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وفي العاصمة الأمريكية، واشنطن، يعقد ملك الأردن لقاءات مع أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.
https://sputnikarabic.ae/20230124/العاهل-الأردني-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-احترام-الوضع-التاريخي-والقانوني-للمسجد-الأقصى-1072658711.html
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أخبار الأردن, جولة
أخبار الأردن, جولة

ملك الأردن يبدأ جولة خارجية تشمل قطر وكندا وأمريكا

14:51 GMT 25.01.2023
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Yousef Allan
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أعلنت المملكة الأردنية أن الملك عبد الله الثاني، بدأ جولة خارجية تشمل قطر وكندا والولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الديوان الملكي الأردني.
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وذكر البيان أن الملك عبد الله الثاني سيستهل جولته بزيارة لقطر، حيث من المقرر أن يعقد لقاء في الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
ومن الدوحة، يتوجه ملك الأردن إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الحاكم العام لكندا ماري سيمون.
كما يجري العاهل الأردني مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وفي العاصمة الأمريكية، واشنطن، يعقد ملك الأردن لقاءات مع أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.
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