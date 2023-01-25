عربي
https://sputnikarabic.ae/20230125/مناورات-عسكرية-ضخمة-بالشرق-الأوسط-معلومات-عن-الجيشين-الأمريكي-والإسرائيلي-1072705965.html
مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط... معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي
مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط... معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي
يشارك الجيشان الأمريكي والإسرائيلي في مناورات عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط ويصنفان في المرتبة رقم 1 ورقم 18 على التوالي بين أضخم 145 جيشا في العالم. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:34+0000
2023-01-25T15:34+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072705817_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_948cce09361cc8261741ed5a65fddd81.jpg
ورغم التصنيف المتقدم للجيش الأمريكي على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2023، إلا أنه يواجه أزمات تتعلق بالتسليح والعقيدة العسكرية والانحرافات الأخلاقية للجنود.ما هو العتاد العسكري للجيش الأمريكي؟ويمتلك الجيش الأمريكي قوة بشرية تقدر بـ 1.8 مليون جندي، بينما تصل ميزانية الدفاع الأمريكية لنحو 761 مليار دولار.ما هو العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي؟ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة بشرية تقدر بـ 646 ألف جندي، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار.وانطلقت المناورات الأمريكية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة المقبل وتحمل اسم "جونيبر أوك" أو (شجرة العرعر والبلوط) وتشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-المناورة-الإسرائيلية-الأمريكية-شرق-المتوسط-تحاكي-الهجوم-على-إيران-1072676339.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-ينفق-الجيش-الأمريكي-تريليون-دولار-سنويا-1072363757.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072705817_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_5f8fa6d8404a93d16b1cea2bdc4ff9bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي

مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط... معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

15:34 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
تابعنا عبرTelegram
يشارك الجيشان الأمريكي والإسرائيلي في مناورات عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط ويصنفان في المرتبة رقم 1 ورقم 18 على التوالي بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ورغم التصنيف المتقدم للجيش الأمريكي على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2023، إلا أنه يواجه أزمات تتعلق بالتسليح والعقيدة العسكرية والانحرافات الأخلاقية للجنود.
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
إعلام: المناورة الإسرائيلية الأمريكية شرق المتوسط تحاكي الهجوم على إيران
أمس, 20:57 GMT

ما هو العتاد العسكري للجيش الأمريكي؟

13 ألفا و300 طائرة حربية.
5 آلاف و500 دبابة.
303 آلاف و553 مدرعة.
1000 مدفع ذاتي الحركة.
1339 مدفعا مقطورا.
1716 راجمة صواريخ.
484 وحدة بحرية.
ويمتلك الجيش الأمريكي قوة بشرية تقدر بـ 1.8 مليون جندي، بينما تصل ميزانية الدفاع الأمريكية لنحو 761 مليار دولار.
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
لماذا ينفق الجيش الأمريكي تريليون دولار سنويا؟
16 يناير, 18:51 GMT

ما هو العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي؟

601 طائرة حربية.
2200 دبابة.
56 ألفا و290 مدرعة.
650 مدفعا ذاتيا.
300 مدفع مقطور.
300 راجمة صواريخ.
67 وحدة بحرية.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة بشرية تقدر بـ 646 ألف جندي، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار.
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته
18 يناير, 16:28 GMT
وانطلقت المناورات الأمريكية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة المقبل وتحمل اسم "جونيبر أوك" أو (شجرة العرعر والبلوط) وتشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
© Sputnikمناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
مناورات درع سوبر غارودا 2022 التي تشارك فيها 14 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала