https://sputnikarabic.ae/20230125/مناورات-عسكرية-ضخمة-بالشرق-الأوسط-معلومات-عن-الجيشين-الأمريكي-والإسرائيلي-1072705965.html
مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط... معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي
مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط... معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي
يشارك الجيشان الأمريكي والإسرائيلي في مناورات عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط ويصنفان في المرتبة رقم 1 ورقم 18 على التوالي بين أضخم 145 جيشا في العالم. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:34+0000
2023-01-25T15:34+0000
2023-01-25T15:34+0000
رصد عسكري
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الجيش الأمريكي
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ورغم التصنيف المتقدم للجيش الأمريكي على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2023، إلا أنه يواجه أزمات تتعلق بالتسليح والعقيدة العسكرية والانحرافات الأخلاقية للجنود.ما هو العتاد العسكري للجيش الأمريكي؟ويمتلك الجيش الأمريكي قوة بشرية تقدر بـ 1.8 مليون جندي، بينما تصل ميزانية الدفاع الأمريكية لنحو 761 مليار دولار.ما هو العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي؟ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة بشرية تقدر بـ 646 ألف جندي، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار.وانطلقت المناورات الأمريكية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة المقبل وتحمل اسم "جونيبر أوك" أو (شجرة العرعر والبلوط) وتشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-المناورة-الإسرائيلية-الأمريكية-شرق-المتوسط-تحاكي-الهجوم-على-إيران-1072676339.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-ينفق-الجيش-الأمريكي-تريليون-دولار-سنويا-1072363757.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط... معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي
تابعنا عبر
يشارك الجيشان الأمريكي والإسرائيلي في مناورات عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط ويصنفان في المرتبة رقم 1 ورقم 18 على التوالي بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ورغم التصنيف المتقدم للجيش الأمريكي على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2023، إلا أنه يواجه أزمات
تتعلق بالتسليح والعقيدة العسكرية والانحرافات الأخلاقية للجنود.
ما هو العتاد العسكري للجيش الأمريكي؟
13 ألفا و300 طائرة حربية.
ويمتلك الجيش الأمريكي
قوة بشرية تقدر بـ 1.8 مليون جندي، بينما تصل ميزانية الدفاع الأمريكية لنحو 761 مليار دولار.
ما هو العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي؟
ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة بشرية تقدر بـ 646 ألف جندي، بينما تقدر ميزانية الدفاع
الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار.
وانطلقت المناورات الأمريكية الإسرائيلية
، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة المقبل وتحمل اسم "جونيبر أوك" أو (شجرة العرعر والبلوط) وتشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.