https://sputnikarabic.ae/20230125/موسكو-تعتبر-تذخير-ليوبارد-باليورانيوم-استخداما-للقنابل-النووية-القذرة-بما-في-ذلك-من-عواقب-1072709174.html
موسكو تعتبر تذخير "ليوبارد" باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة "بما في ذلك من عواقب"
موسكو تعتبر تذخير "ليوبارد" باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة "بما في ذلك من عواقب"
صرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T16:16+0000
2023-01-25T16:16+0000
2023-01-25T16:16+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.وأردف غافريلوف: "أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن" أنباء وشيكة "بشأن اتجاه "الوحش" الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها "التضامن" عبر الأطلسي".وأكد غافريلوف أن "الجيش الروسي سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230125/بيسكوف-لا-يوجد-اتصال-بين-موسكو-وبرلين-في-ضوء-إمداد-كييف-بدبابات-ليوبارد-1072687480.html
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روسيا, رصد عسكري
موسكو تعتبر تذخير "ليوبارد" باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة "بما في ذلك من عواقب"
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صرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.
وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".
نعلم أن دبابة "ليوبارد 2" بالإضافة إلى مركبات المشاة القتالية "برادلي" و"ماردر"، مسلحة بمقذوفات خارقة للدروع من اليورانيوم، واستخدامها يؤدي إلى تلوث المنطقة كما حدث في يوغوسلافيا والعراق.
وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.
في حال تزويد كييف بمثل هذه القذائف بإرفاقها مع آليات الناتو العسكرية الثقيلة، فسوف نعتبر ذلك استخدامًا للقنابل النووية القذرة ضد روسيا، مع كل العواقب المترتبة على ذلك.
وأردف غافريلوف: "أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن" أنباء وشيكة "بشأن اتجاه "الوحش" الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها "التضامن" عبر الأطلسي".
وأكد غافريلوف أن "الجيش الروسي
سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو".