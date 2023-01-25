https://sputnikarabic.ae/20230125/موسكو-تعتبر-تذخير-ليوبارد-باليورانيوم-استخداما-للقنابل-النووية-القذرة-بما-في-ذلك-من-عواقب-1072709174.html

موسكو تعتبر تذخير "ليوبارد" باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة "بما في ذلك من عواقب"

موسكو تعتبر تذخير "ليوبارد" باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة "بما في ذلك من عواقب"

صرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T16:16+0000

2023-01-25T16:16+0000

2023-01-25T16:16+0000

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072708948_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_f5669cb7fd8de40a4ccd1d9888b15104.jpg

وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.وأردف غافريلوف: "أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن" أنباء وشيكة "بشأن اتجاه "الوحش" الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها "التضامن" عبر الأطلسي".وأكد غافريلوف أن "الجيش الروسي سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20230125/بيسكوف-لا-يوجد-اتصال-بين-موسكو-وبرلين-في-ضوء-إمداد-كييف-بدبابات-ليوبارد-1072687480.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري