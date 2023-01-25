https://sputnikarabic.ae/20230125/نبتة-آكلة-للحشرات-تغير-بوصلتها-الغذائية-نحو-فضلات-الحيوانات-فيديو-1072698675.html
نبتة آكلة للحشرات تغير بوصلتها الغذائية نحو فضلات الحيوانات... فيديو
نبتة آكلة للحشرات تغير بوصلتها الغذائية نحو فضلات الحيوانات... فيديو
تحولت بعض أنواع النباتات آكلة اللحوم من فصيلة "نيبينثيز" من التقاط الحشرات وهضمها إلى امتصاص فضلات الحيوانات لسد احتاجاتها اليومية من العناصر الغذائية، وهو... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:24+0000
2023-01-25T13:24+0000
2023-01-25T13:24+0000
مجتمع
علوم
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ووجد العلماء أن النباتات التي تحولت لاستهلاك البراز تمكنت من امتصاص المزيد من النيتروجين من خلال التكيف مع نظامها الغذائي مقارنة بالنباتات الأخرى من نفس النوع التي ما زالت تفترس الحشرات، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت"، اليوم الأربعاء.وقال ألاستير روبنسون، عالم النبات الأسترالي لساينس أليرت: "تطورت حفنة من أنواع نبات نيبينثيز بتخليها عن استهلاك اللحوم إلى نظام غذائي من براز الحيوانات".ودرس الفريق ستة أنواع وأربعة أنواع هجينة من النبتة في بورنيو الماليزية، وقاموا بتحليل عينات الأنسجة للنظر في كمية النيتروجين والكربون التي تم التقاطها من خارج النباتات.وأردف روبنسون: "فرائس الحشرات نادرة في القمم الاستوائية التي يزيد ارتفاعها عن 2200 متر، لذا فإن هذه النباتات تزيد من العائد الغذائي من خلال جمع مصادر أقل من النيتروجين عالية القيمة والاحتفاظ بها مثل فضلات الأشجار".
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علوم
نبتة آكلة للحشرات تغير بوصلتها الغذائية نحو فضلات الحيوانات... فيديو
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تحولت بعض أنواع النباتات آكلة اللحوم من فصيلة "نيبينثيز" من التقاط الحشرات وهضمها إلى امتصاص فضلات الحيوانات لسد احتاجاتها اليومية من العناصر الغذائية، وهو تغير أثبت أنه مفيد للغاية للنبتة.
ووجد العلماء أن النباتات التي تحولت لاستهلاك البراز تمكنت من امتصاص المزيد من النيتروجين من خلال التكيف مع نظامها الغذائي مقارنة بالنباتات الأخرى من نفس النوع التي ما زالت تفترس الحشرات، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت"
، اليوم الأربعاء.
وهناك بعض الدروس المهمة هنا من حيث كيف يمكن للنباتات أن تتكيف وتتطور للتعامل مع التحديات في محيطها، فمن خلال فهم المزيد حول الطريقة التي حسنت بها نباتات نيبينثيز من تناولها للمغذيات، يمكن حمايتها من الانقراض بشكل أفضل.
وقال ألاستير روبنسون، عالم النبات الأسترالي لساينس أليرت: "تطورت حفنة من أنواع نبات نيبينثيز بتخليها عن استهلاك اللحوم إلى نظام غذائي من براز الحيوانات".
وجدنا أن التقاط النيتروجين أكبر بأكثر من مرتين في الأنواع التي تلتقط فضلات الثدييات مقارنة بتلك المفترسة للحيوانات الأخرى.
ودرس الفريق ستة أنواع وأربعة أنواع هجينة من النبتة في بورنيو الماليزية، وقاموا بتحليل عينات الأنسجة للنظر في كمية النيتروجين والكربون التي تم التقاطها من خارج النباتات.
ويساعد تناول الفضلات النباتات على توفير العناصر الغذائية المهمة التي قد لا تحصل عليها بطريقة أخرى من التربة الفقيرة بالنيتروجين، ومع انخفاض أعداد الحشرات في المرتفعات العالية، يبدو أن بعض النباتات تتجه إلى مصادر بديلة كالفضلات.
وأردف روبنسون: "فرائس الحشرات
نادرة في القمم الاستوائية التي يزيد ارتفاعها عن 2200 متر، لذا فإن هذه النباتات تزيد من العائد الغذائي من خلال جمع مصادر أقل من النيتروجين عالية القيمة والاحتفاظ بها مثل فضلات الأشجار".