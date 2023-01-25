https://sputnikarabic.ae/20230125/نظام-كييف-يواصل-نقل-قوات-ومعدات-وذخائر-إلى-مدينة-ماريينكا-في-محاولة-لتأخير-تحريرها-1072693771.html
نظام كييف يواصل نقل قوات ومعدات وذخائر إلى مدينة ماريينكا في محاولة لتأخير تحريرها
نظام كييف يواصل نقل قوات ومعدات وذخائر إلى مدينة ماريينكا في محاولة لتأخير تحريرها
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن نظام كييف يواصل نقل الاحتياطيات من قوات ومعدات عسكرية وذخائر، إلى المنطقة المحيطة بمدينة... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:44+0000
2023-01-25T11:44+0000
2023-01-25T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روستوف على الدون-سبوتنيك. وحول احتمالات تحرير مدينة ماريينكا، نوه بوشيلين إلى إنه يرى، من خلال التقارير الواردة إليه، أن هناك تقدما يوميا للوحدات العسكرية الروسية. وقال بوشيلين للصحفيين: "العمليات العسكرية تجري الآن في منطقة السكنية الخاصة [بيوت سكنية صغيرة مبنية على أراض خاصة]. العدو ما زال مستمرا في تنفيذ عملية نقل الاحتياطيات، ويحاول بكل قوته تأخير تحرير ماريينكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش العسكريين الأوكرانيين والسلطات، كذلك ومن أجل استكمال تحرير الكيانات الفدرالية الروسية، التي انضمت مؤخراً إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بوشيلين-الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-أوغليدار-1072641226.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
نظام كييف يواصل نقل قوات ومعدات وذخائر إلى مدينة ماريينكا في محاولة لتأخير تحريرها
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن نظام كييف يواصل نقل الاحتياطيات من قوات ومعدات عسكرية وذخائر، إلى المنطقة المحيطة بمدينة ماريينكا بالجمهورية؛ في محاولة لتأخير تحريرها بالكامل على يد القوات الروسية، وتجنب تطويق مدينة أفدييفكا الهامة.
روستوف على الدون-سبوتنيك. وحول احتمالات تحرير مدينة ماريينكا، نوه بوشيلين إلى إنه يرى، من خلال التقارير الواردة إليه، أن هناك تقدما يوميا للوحدات العسكرية الروسية.
وقال بوشيلين للصحفيين: "العمليات العسكرية تجري الآن في منطقة السكنية الخاصة [بيوت سكنية صغيرة مبنية على أراض خاصة]. العدو ما زال مستمرا في تنفيذ عملية نقل الاحتياطيات، ويحاول بكل قوته تأخير تحرير ماريينكا".
وفقا له، فإن تحرير كامل مدينة ماريينكا، سيجعل الطريق نحو مدينتي كوراخوفو وكراسنوغوروفكا، مفتوحا أمام القوات الروسية، ما سيسمح بسرعة تطويق مدينة أفدييفكا، التي تنطلق منها الهجمات المدفعية والصاروخية على عاصمة الجمهورية، مدينة دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش العسكريين الأوكرانيين والسلطات، كذلك ومن أجل استكمال تحرير الكيانات الفدرالية الروسية، التي انضمت مؤخراً إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.