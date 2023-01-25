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مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/نظام-كييف-يواصل-نقل-قوات-ومعدات-وذخائر-إلى-مدينة-ماريينكا-في-محاولة-لتأخير-تحريرها-1072693771.html
نظام كييف يواصل نقل قوات ومعدات وذخائر إلى مدينة ماريينكا في محاولة لتأخير تحريرها
نظام كييف يواصل نقل قوات ومعدات وذخائر إلى مدينة ماريينكا في محاولة لتأخير تحريرها
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن نظام كييف يواصل نقل الاحتياطيات من قوات ومعدات عسكرية وذخائر، إلى المنطقة المحيطة بمدينة... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:44+0000
2023-01-25T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روستوف على الدون-سبوتنيك. وحول احتمالات تحرير مدينة ماريينكا، نوه بوشيلين إلى إنه يرى، من خلال التقارير الواردة إليه، أن هناك تقدما يوميا للوحدات العسكرية الروسية. وقال بوشيلين للصحفيين: "العمليات العسكرية تجري الآن في منطقة السكنية الخاصة [بيوت سكنية صغيرة مبنية على أراض خاصة]. العدو ما زال مستمرا في تنفيذ عملية نقل الاحتياطيات، ويحاول بكل قوته تأخير تحرير ماريينكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش العسكريين الأوكرانيين والسلطات، كذلك ومن أجل استكمال تحرير الكيانات الفدرالية الروسية، التي انضمت مؤخراً إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بوشيلين-الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-أوغليدار-1072641226.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

نظام كييف يواصل نقل قوات ومعدات وذخائر إلى مدينة ماريينكا في محاولة لتأخير تحريرها

11:44 GMT 25.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن نظام كييف يواصل نقل الاحتياطيات من قوات ومعدات عسكرية وذخائر، إلى المنطقة المحيطة بمدينة ماريينكا بالجمهورية؛ في محاولة لتأخير تحريرها بالكامل على يد القوات الروسية، وتجنب تطويق مدينة أفدييفكا الهامة.
روستوف على الدون-سبوتنيك. وحول احتمالات تحرير مدينة ماريينكا، نوه بوشيلين إلى إنه يرى، من خلال التقارير الواردة إليه، أن هناك تقدما يوميا للوحدات العسكرية الروسية.
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: الجيش الروسي يتقدم على محور أوغليدار
أمس, 08:29 GMT
وقال بوشيلين للصحفيين: "العمليات العسكرية تجري الآن في منطقة السكنية الخاصة [بيوت سكنية صغيرة مبنية على أراض خاصة]. العدو ما زال مستمرا في تنفيذ عملية نقل الاحتياطيات، ويحاول بكل قوته تأخير تحرير ماريينكا".

وفقا له، فإن تحرير كامل مدينة ماريينكا، سيجعل الطريق نحو مدينتي كوراخوفو وكراسنوغوروفكا، مفتوحا أمام القوات الروسية، ما سيسمح بسرعة تطويق مدينة أفدييفكا، التي تنطلق منها الهجمات المدفعية والصاروخية على عاصمة الجمهورية، مدينة دونيتسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش العسكريين الأوكرانيين والسلطات، كذلك ومن أجل استكمال تحرير الكيانات الفدرالية الروسية، التي انضمت مؤخراً إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
23 يناير, 15:01 GMT
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:17 GMT
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