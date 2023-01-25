https://sputnikarabic.ae/20230125/هل-تشرب-البيض-النيئ؟-إليك-مخاطره-الشديدة-على-الجسم-1072694369.html

هل تشرب البيض النيئ؟ إليك مخاطره الشديدة على الجسم

هل تشرب البيض النيئ؟ إليك مخاطره الشديدة على الجسم

يتناول العديد من الناس والرياضيين بشكل خاص، البيض من أجل اكتساب نسبة عالية من البروتين، متجاهلين بذلك بعض المخاطر التي قد يتسبب فيها هذا السلوك على الصحة... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T12:03+0000

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وحسب توصيات وزارة الزراعة الأمريكية، لا يُنصح بتناول أو شرب البيض النيئ بشكل عام، إذ قد يتسبب في بعض الأعراض الجانبية، فيما يمكن تناول البيض المبستر ذي الجودة العالية دون الحاجة إلى طهيه.البيض المبسترالبيض المبستر هو بيض يتعرض للتسخين الجاف على درجة حرارة معينة، ثم يُحتفظ به في درجة حرارة منخفضة لمدة معينة، وهو ما يساعد في القضاء على مادة السالمونيلا الموجودة بداخله، كما أن هذه العملية لا تطبخ البيض أو تغير لونه أو نكهته.ويُفضل الاحتفاظ به داخل الثلاجة طوال الوقت، وعدم تركه بالخارج. فوائد البيض المبستر- الحماية من ارتفاع ضغط الدم.- إمداد الجسم بمضادات الأكسدة الهامة.- تحسين عمل الجهاز المناعي.- بناء العضلات.- يمد الجسم بنسبة عالية من الزنك والبروتين.يشار إلى أن القيمة الغذائية للبيض النيئ المبستر، هي نفسها في البيض العادي المطهي، فعملية بسترة البيض النيئ لا تنقص من قيمته الغذائية شيئاً.أضرار البيض النيئوحسب الموقع الأمريكى "healthline" يمكن أن يتسبب تناول البيض النيئ في الإصابة ببكتيريا السالمونيلا (Salmonella)، والتي قد توجد فوق قشرة البيض أو بداخله، كما قد يكون سبباً للإصابة بأنواع مختلفة من البكتيريا.من علامات التسمم بالسالمونيلا:- الإسهال.- الحمى.- التقيؤ.- تشنجات البطن.كما قد تتسبب السالمونيلا في مضاعفات خطيرة أبرزها:- الولادة المبكرة.- ولادة جنين ميت.- تُسبب الوفاة عند الأشخاص أكبر من 65 سنة.- الإصابة بالتهابات ومشكلات صحية خطيرة، خاصةً من يعانون من مشاكل في المناعة.بالإضافة إلى ذلك، يتسبب البيض النيئ بمشاكل في الجهاز الهضمي للإنسان عند تناوله بكثرة، إذ قد يكون السبب في عدم امتصاص عناصر غذائية أهمها التقليل من امتصاص البروتينات المهمة، التي يحتوي عليها الجسم، بالإضافة إلى تقليل القدرة على امتصاص البيوتين.البيوتين هو "فيتامين ب" قابل للذوبان في الماء، ويساعد هذا الفيتامين في إنتاج الجلوكوز والأحماض الدهنية في الجسم، ويعتبر أحد أهم العناصر الغذائية أثناء الحمل.البيض المطهي له أضرار أقلرغم احتواء البيض النيئ على بعض الفوائد، فإنها نفسها هي المتوفرة في البيض المطهي، الاختلاف الوحيد هو أن البيض المطهي له أضرار أقل من تلك التي يحملها تناول البيض النيئ.وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية، بتجنب شرب أو أكل البيض النيئ بشكل عام، فيما تنصح باتباع بعض الإجراءات التي تقلل من أضراره المحتملة من بينها:- شراء البيض الذي خضع للبسترة فقط.- تناول البيض النيئ بكميات معتدلة فقط.بينما منعت الوزارة هذه الفئات من تناوله تماماً، وهم: الحوامل، والأطفال، وكبار السن، والمصابون بضعف المناعة.

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