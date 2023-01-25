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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/واشنطن-تزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-في-صفقة-قيمتها-400-مليون-دولار-1072707659.html
واشنطن تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" في صفقة قيمتها 400 مليون دولار
واشنطن تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" في صفقة قيمتها 400 مليون دولار
كشفت مراسلة شبكة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تزود أوكرانيا بدبابات من طراز "أبرامز" في صفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:43+0000
2023-01-25T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جاكوبس، عبر حسابها على "تويتر" إن المصادر أبلغت مسؤول الملف الدفاعي في بلومبرغ بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سوف ترسل 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا في صفقة تقدّر بحوالي 400 مليون دولار".يشار إلى أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم حول مسألة تزويد أوكرانيا بالدبابات.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن دبابات أبرامز، التي قد يُعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا في وقت قريب.وأخبر المسؤول الصحيفة أن دبابات "أبرامز"، في حالة اتخاذ قرار محتمل لتزويد كييف بها، لن تقاتل في أوكرانيا في المستقبل القريب، وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد عدة أشهر أو حتى سنين.ونقلت قناة "ABC TV"، عن مسؤول أمريكي، أن الدبابات التي تنتظرها كييف قد لا يستلمها الجيش الأوكراني قبل أكثر من عام، بما في ذلك بسبب حاجة السلطات الأمريكية لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/شولتس-يعلق-على-احتمالية-إرسال-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1072699605.html
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" في صفقة قيمتها 400 مليون دولار

15:43 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffدبابة "أبرامز"
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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كشفت مراسلة شبكة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تزود أوكرانيا بدبابات من طراز "أبرامز" في صفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جاكوبس، عبر حسابها على "تويتر" إن المصادر أبلغت مسؤول الملف الدفاعي في بلومبرغ بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سوف ترسل 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا في صفقة تقدّر بحوالي 400 مليون دولار".
يشار إلى أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم حول مسألة تزويد أوكرانيا بالدبابات.
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
شولتس يعلق على احتمالية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
13:30 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن دبابات أبرامز، التي قد يُعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا في وقت قريب.
وأخبر المسؤول الصحيفة أن دبابات "أبرامز"، في حالة اتخاذ قرار محتمل لتزويد كييف بها، لن تقاتل في أوكرانيا في المستقبل القريب، وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد عدة أشهر أو حتى سنين.
ونقلت قناة "ABC TV"، عن مسؤول أمريكي، أن الدبابات التي تنتظرها كييف قد لا يستلمها الجيش الأوكراني قبل أكثر من عام، بما في ذلك بسبب حاجة السلطات الأمريكية لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.
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