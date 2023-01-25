https://sputnikarabic.ae/20230125/واشنطن-تزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-في-صفقة-قيمتها-400-مليون-دولار-1072707659.html

واشنطن تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" في صفقة قيمتها 400 مليون دولار

واشنطن تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" في صفقة قيمتها 400 مليون دولار

كشفت مراسلة شبكة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تزود أوكرانيا بدبابات من طراز "أبرامز" في صفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T15:43+0000

2023-01-25T15:43+0000

2023-01-25T15:43+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جاكوبس، عبر حسابها على "تويتر" إن المصادر أبلغت مسؤول الملف الدفاعي في بلومبرغ بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سوف ترسل 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا في صفقة تقدّر بحوالي 400 مليون دولار".يشار إلى أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم حول مسألة تزويد أوكرانيا بالدبابات.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن دبابات أبرامز، التي قد يُعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا في وقت قريب.وأخبر المسؤول الصحيفة أن دبابات "أبرامز"، في حالة اتخاذ قرار محتمل لتزويد كييف بها، لن تقاتل في أوكرانيا في المستقبل القريب، وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد عدة أشهر أو حتى سنين.ونقلت قناة "ABC TV"، عن مسؤول أمريكي، أن الدبابات التي تنتظرها كييف قد لا يستلمها الجيش الأوكراني قبل أكثر من عام، بما في ذلك بسبب حاجة السلطات الأمريكية لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.

https://sputnikarabic.ae/20230125/شولتس-يعلق-على-احتمالية-إرسال-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1072699605.html

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