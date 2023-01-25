https://sputnikarabic.ae/20230125/وسائل-إعلام-أمريكية-توضح-سبب-إرسال-الدبابات-الألمانية-إلى-أوكرانيا-1072682095.html
وسائل إعلام أمريكية توضح سبب إرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا
وسائل إعلام أمريكية توضح سبب إرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا
أقنعت الولايات المتحدة ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أجل شجار روسيا وألمانيا، حسبما كتب آرون ماتي كاتب في صحيفة Gray Zone على تويتر. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T07:35+0000
2023-01-25T07:35+0000
2023-01-25T07:35+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وكتب على تويتر: "أقنعت الولايات المتحدة برلين بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، متجاهلة استطلاعات الرأي في ألمانيا وخطر التصعيد. وهذا انتصار لما وصفه مؤسس ستراتفور جورج فريدمان في عام 2015 بـ "المصلحة الأصلية" للولايات المتحدة: قطع "العلاقات بين ألمانيا وروسيا".منذ عدة أشهر، تطالب أوكرانيا الغرب بتزويدها بمركبات مدرعة للعمليات الهجومية. وهكذا، في مقابلة مع ARD ، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن عدم رضاه عن حجم المساعدات الغربية: وفقًا له، فإن توفير عشر أو عشرين أو حتى خمسين دبابة لن يحل المشكلة، لأن "الجيش الروسي لديه ألف منها".من جانبها، صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل المعدات العسكرية يصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101562/58/1015625809_66:0:1118:789_1920x0_80_0_0_a2a4b26f6509315f53e8efa0cd29451d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
وسائل إعلام أمريكية توضح سبب إرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا
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أقنعت الولايات المتحدة ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أجل شجار روسيا وألمانيا، حسبما كتب آرون ماتي كاتب في صحيفة Gray Zone على تويتر.
وكتب على تويتر: "أقنعت الولايات المتحدة برلين بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، متجاهلة استطلاعات الرأي في ألمانيا وخطر التصعيد. وهذا انتصار لما وصفه مؤسس ستراتفور جورج فريدمان في عام 2015 بـ "المصلحة الأصلية" للولايات المتحدة: قطع "العلاقات بين ألمانيا وروسيا".
منذ عدة أشهر، تطالب أوكرانيا الغرب بتزويدها بمركبات مدرعة للعمليات الهجومية. وهكذا، في مقابلة مع ARD ، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن عدم رضاه عن حجم المساعدات الغربية: وفقًا له، فإن توفير عشر أو عشرين أو حتى خمسين دبابة لن يحل المشكلة، لأن "الجيش الروسي لديه ألف منها".
من جانبها، صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل المعدات العسكرية يصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.