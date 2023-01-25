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https://sputnikarabic.ae/20230125/6-أطعمة-تؤخر-ظهورعلامات-الشيخوخة-1072683119.html
6 أطعمة تؤخر ظهورعلامات الشيخوخة
6 أطعمة تؤخر ظهورعلامات الشيخوخة
تظهر علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر في الوقت الذي يحاول فيه الكثيرون المحافظة على شبابهم من خلال اتباع أنظمة غذائية معينة بالإضافة لممارسة الرياضة. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T08:35+0000
2023-01-25T08:35+0000
مجتمع
علوم
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ينصح الكثير من اختصاصيي التغذية والأطباء بتناول عدد من الأطعمة التي تحافظ على جسد صحي، وتؤخر من ظهور علامات التقدم بالعمر، بحسب ما نشر موقع Eat This, Not That!، وهي:1- التوت:تعتبر ثمار التوت مصادر قوية لمضادات الأكسدة، التي تحارب "الشوارد الحرة"، التي تسهم في ظهور مشاكل مثل التجاعيد وجفاف البشرة.ويعتبر التوت الأزرق أفضل المصادر الغذائية للحصول على هذه المضادات.2- الجرجير:يحتوي على أربعة أضعاف مركبات بيتا كاروتين الموجودة في التفاحة الواحدة، والتي تحتوي على 238% من الجرعة الموصى بها من فيتامين ك، وذلك لكل 100 غرام من هذا النبات. وهذه المركبات تحافظ على نضارة وشباب بشرتك.وبحسب خبيرة التغذية، إيمي شابيرو: "تعتبر هذه الخضراوات بمثابة مطهر للبشرة وتساعد في زيادة تزويد خلايا البشرة بالمعادن بالإضافة لدورها في زيادة وصول الأكسجين للبشرة مما يؤخر علامات التقدم بالعمر.3- الأفوكادو:تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من فيتامين "ه"، الذي يؤدي وظيفة مضادات الأكسدة بالإضافة لدعم البشرة والحد من الالتهابات.كما تسهم في خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وحماية القلب.كذلك يفيد هذا الفيتامين الموجود في الأفوكادو البشرة والأظافر والشعر. وتساعد الأحماض الدهنية الموجودة في الفاكهة بتغذية الجسم بالأحماض والمعادن التي يحتاجها للمحافظة على المستويات الدهنية الصحية.4- الفلفل الأحمر:يعتبر هذا النوع من الخضراوات غني بفيتامين "ج"، حيث تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد على إنتاج الكولاجين، وإنتاج "الكاروتينات" المضادة للأكسدة أيضا.وتسهم "الكاروتينات" في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، والتلوث، والعوامل البيئية.5- اللوز:يتحوي هذا النوع من المكسرات على فيتامين "ه" الذي يساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى الأضرار الخارجية.بالإضافة لإعطاء نضارة للبشرة وعلاج الالتهابات الجلدية كما أنه غني بالألياف، ويمكنه المساعدة أيضاً في منع أمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، وتعزيز الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.6- أغذية حمية البحر الأبيض المتوسط:والتي تشمل المنتجات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى بعض الدهون والأسماك الصحية.بالإضافة لتناول مجموعة واسعة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون، وكميات معتدلة من منتجات الألبان والأسماك، والقليل جدا من اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، والقليل من البيض.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

6 أطعمة تؤخر ظهورعلامات الشيخوخة

08:35 GMT 25.01.2023
© Fotolia / Sandor Kacsoسيدة عجوز في المشفى
سيدة عجوز في المشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Fotolia / Sandor Kacso
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تظهر علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر في الوقت الذي يحاول فيه الكثيرون المحافظة على شبابهم من خلال اتباع أنظمة غذائية معينة بالإضافة لممارسة الرياضة.
ينصح الكثير من اختصاصيي التغذية والأطباء بتناول عدد من الأطعمة التي تحافظ على جسد صحي، وتؤخر من ظهور علامات التقدم بالعمر، بحسب ما نشر موقع Eat This, Not That!، وهي:
1- التوت:
تعتبر ثمار التوت مصادر قوية لمضادات الأكسدة، التي تحارب "الشوارد الحرة"، التي تسهم في ظهور مشاكل مثل التجاعيد وجفاف البشرة.
ويعتبر التوت الأزرق أفضل المصادر الغذائية للحصول على هذه المضادات.
2- الجرجير:
يحتوي على أربعة أضعاف مركبات بيتا كاروتين الموجودة في التفاحة الواحدة، والتي تحتوي على 238% من الجرعة الموصى بها من فيتامين ك، وذلك لكل 100 غرام من هذا النبات. وهذه المركبات تحافظ على نضارة وشباب بشرتك.
وبحسب خبيرة التغذية، إيمي شابيرو: "تعتبر هذه الخضراوات بمثابة مطهر للبشرة وتساعد في زيادة تزويد خلايا البشرة بالمعادن بالإضافة لدورها في زيادة وصول الأكسجين للبشرة مما يؤخر علامات التقدم بالعمر.
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3- الأفوكادو:
تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من فيتامين "ه"، الذي يؤدي وظيفة مضادات الأكسدة بالإضافة لدعم البشرة والحد من الالتهابات.
كما تسهم في خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وحماية القلب.
كذلك يفيد هذا الفيتامين الموجود في الأفوكادو البشرة والأظافر والشعر. وتساعد الأحماض الدهنية الموجودة في الفاكهة بتغذية الجسم بالأحماض والمعادن التي يحتاجها للمحافظة على المستويات الدهنية الصحية.
4- الفلفل الأحمر:
يعتبر هذا النوع من الخضراوات غني بفيتامين "ج"، حيث تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد على إنتاج الكولاجين، وإنتاج "الكاروتينات" المضادة للأكسدة أيضا.
وتسهم "الكاروتينات" في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، والتلوث، والعوامل البيئية.
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5- اللوز:
يتحوي هذا النوع من المكسرات على فيتامين "ه" الذي يساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى الأضرار الخارجية.
بالإضافة لإعطاء نضارة للبشرة وعلاج الالتهابات الجلدية كما أنه غني بالألياف، ويمكنه المساعدة أيضاً في منع أمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، وتعزيز الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.
6- أغذية حمية البحر الأبيض المتوسط:
والتي تشمل المنتجات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى بعض الدهون والأسماك الصحية.
بالإضافة لتناول مجموعة واسعة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون، وكميات معتدلة من منتجات الألبان والأسماك، والقليل جدا من اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، والقليل من البيض.
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