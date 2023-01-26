https://sputnikarabic.ae/20230126/أطباء-صينيون-يكرسون-جهودهم-لعلاج-السكان-المحليين-في-أفريقيا-خلال-عيد-الربيع-1072728945.html
أطباء صينيون يكرسون جهودهم لعلاج السكان المحليين في أفريقيا خلال "عيد الربيع"
أطباء صينيون يكرسون جهودهم لعلاج السكان المحليين في أفريقيا خلال "عيد الربيع"
في خطوة إنسانية، يعمل العديد من الخبراء الطبيين الصينيين في دول أفريقية لمعالجة المرضى المحليين خلال عطلة عيد الربيع، التي تعج فيها الاحتفالات بأهم مناسبة في... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T09:16+0000
2023-01-26T09:16+0000
2023-01-26T09:16+0000
العالم
المجتمع
الصين
علاج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/60/1022946076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7ac859d2e66085afce18523654af863.jpg
أصيب ياسين صالح، شاب من جيبوتي، والبالغ من العمر 26 عامًا، بجروح وكسور متعددة في الوجه بسبب حادث مرور وقع أخيرا. وعلى الرغم من أنه أُرسل على الفور إلى مستشفى في جيبوتي لتنظيف الجروح وخياطتها، إلا أن الجزء المكسور من وجهه كان لا يزال بحاجة إلى إجراء جراحة. وبناء على تقييمات المستشفى لعملية الشفاء، كان أقرب موعد لإجراء العملية الجراحية 23 يناير/كانون الثاني، الذي صادف اليوم الثاني من عطلة عيد الربيع. قرر هو وي، رئيس الدفعة الـ21 من الفرق الطبية الصينية إلى جيبوتي، التخلي عن عطلته وأصر على الذهاب إلى طاولة العمليات بنفسه.منذ توليهم لمهامهم في يناير 2022 حتى الآن، أكمل أعضاء الفريق الطبي بقيادة هو وي فترة ولايتهم البالغة عاما واحدا في جيبوتي وهم "يخدمون بعد مواعيد العمل الرسمية". ومع ذلك، عمل العديد من أعضاء الفريق، مثل هو وي، في مناصبهم خلال عيد الربيع لحماية صحة الشعوب الأفريقية. ليس ذلك فحسب، ففي توغو والكاميرون ودول أفريقية أخرى، هناك أطباء صينيون أصروا على العمل خلال عطلة عيد الربيع.وقال لي يي فنغ، رئيس الدفعة الـ25 من الفرق الطبية الصينية في توغو:"هناك أطباء عظام في الفريق الطبي أجروا عمليات جراحية خلال عطلة عيد الربيع، ذلك بالإضافة إلى الأطباء المتأهبين للخدمة وإجراء الجراحات الطارئة في أي وقت". ووفقا لإحصاءات الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تركت الفرق الطبية الصينية آثار أقدامها في 45 دولة أفريقية، وذهب أكثر من 20 ألفا من العاملين الطبيين الصينيين إلى أفريقيا للمشاركة في أعمال المساعدات الطبية، وعلاج أكثر من 220 مليون مريض في الدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20210713/الصين-تمنح-هبة-جديدة-لتونس-بعد-إعلان-الأخيرة-انهيار-منظومتها-الصحية-1049560281.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/60/1022946076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f688104b2178f415e8d1494bdabae79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجتمع, الصين, علاج
العالم, المجتمع, الصين, علاج
أطباء صينيون يكرسون جهودهم لعلاج السكان المحليين في أفريقيا خلال "عيد الربيع"
تابعنا عبر
في خطوة إنسانية، يعمل العديد من الخبراء الطبيين الصينيين في دول أفريقية لمعالجة المرضى المحليين خلال عطلة عيد الربيع، التي تعج فيها الاحتفالات بأهم مناسبة في الصين.
أصيب ياسين صالح، شاب من جيبوتي، والبالغ من العمر 26 عامًا، بجروح وكسور متعددة في الوجه بسبب حادث مرور وقع أخيرا. وعلى الرغم من أنه أُرسل على الفور إلى مستشفى في جيبوتي لتنظيف الجروح وخياطتها، إلا أن الجزء المكسور من وجهه كان لا يزال بحاجة إلى إجراء جراحة. وبناء على تقييمات المستشفى لعملية الشفاء، كان أقرب موعد لإجراء العملية الجراحية 23 يناير/كانون الثاني، الذي صادف اليوم الثاني من عطلة عيد الربيع. قرر هو وي، رئيس الدفعة الـ21 من الفرق الطبية الصينية إلى جيبوتي، التخلي عن عطلته وأصر على الذهاب إلى طاولة العمليات بنفسه.
وقال: "ليست المرة الأولى التي أعمل فيها في أيام العطلات، ولن تكون الأخيرة". سارت عملية إصلاح العظام المكسورة في وجه ياسين صالح بسلاسة، وبعد العملية، مثل العديد من السكان المحليين، أعرب ياسين عن شكره بصدق لهو وي على إجراء العملية بنفسه خلال عيد الربيع. وأخبره هو وي أيضا كما قال للأصدقاء الأفارقة الآخرين: "الأفارقة هم أصدقاؤنا، ومهمتنا هي علاج المرضى قدر الإمكان".
منذ توليهم لمهامهم
في يناير 2022 حتى الآن، أكمل أعضاء الفريق الطبي بقيادة هو وي فترة ولايتهم البالغة عاما واحدا في جيبوتي وهم "يخدمون بعد مواعيد العمل الرسمية". ومع ذلك، عمل العديد من أعضاء الفريق، مثل هو وي، في مناصبهم خلال عيد الربيع لحماية صحة الشعوب الأفريقية. ليس ذلك فحسب، ففي توغو والكاميرون ودول أفريقية أخرى، هناك أطباء صينيون أصروا على العمل خلال عطلة عيد الربيع.
وقال لي يي فنغ، رئيس الدفعة الـ25 من الفرق الطبية الصينية في توغو:"هناك أطباء عظام في الفريق الطبي أجروا عمليات جراحية خلال عطلة عيد الربيع، ذلك بالإضافة إلى الأطباء المتأهبين للخدمة وإجراء الجراحات الطارئة في أي وقت". ووفقا لإحصاءات الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تركت الفرق الطبية الصينية آثار أقدامها في 45 دولة أفريقية، وذهب أكثر من 20 ألفا من العاملين الطبيين الصينيين إلى أفريقيا للمشاركة في أعمال المساعدات الطبية، وعلاج أكثر من 220 مليون مريض في الدول الأفريقية.