https://sputnikarabic.ae/20230126/أمريكا-تصنف-مجموعة-فاغنر-الروسية-مجموعة-إجرامية-عابرة-للحدود-1072749292.html
أمريكا تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "مجموعة إجرامية عابرة للحدود"
أمريكا تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "مجموعة إجرامية عابرة للحدود"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات قانونية وأفراد روس. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T15:54+0000
2023-01-26T15:54+0000
2023-01-26T15:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشمل القائمة الجديدة شركات إصلاح السفن والهياكل والأفراد المرتبطين بمجموعة "فاغنر" العسكرية ورئيسها يفغيني بريغوجين.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 531 من أفراد القوات المسلحة الروسية وتمنعهم من الحصول على تأشيرة دخول للبلاد".وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في 20 كانون الثاني/ يناير إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.وقال كيربي في إفادة صحفية: "تصنف وزارة الخزانة فاغنر كمنظمة إجرامية دولية".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات الأسبوع المقبل ضد "فاغنر" و "شبكات الدعم في العديد من القارات".يأتي ذلك بعد أن حققت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، العديد من النجاحات على الأرض في منطقة العملية العسكرية لا سيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بيسكوف-بشأن-تصنيف-أميركا-شركة-فاغنر-منظمة-إرهابية-لا-أعتقد-أن-لهذا-أهمية-بالنسبة-لروسيا-1072608439.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "مجموعة إجرامية عابرة للحدود"
15:54 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 15:58 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات قانونية وأفراد روس.
وتشمل القائمة الجديدة شركات إصلاح السفن والهياكل والأفراد المرتبطين بمجموعة "فاغنر" العسكرية ورئيسها يفغيني بريغوجين.
وصنفت الولايات المتحدة مجموعة "فاغنر" "كمجموعة إجرامية عابرة للحدود" حسب بيان المالية الأمريكية.
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 531 من أفراد القوات المسلحة الروسية وتمنعهم من الحصول على تأشيرة دخول للبلاد".
كما شملت قائمة العقوبات شخصيات سياسية مثل نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في 20 كانون الثاني/ يناير إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.
وقال كيربي في إفادة صحفية: "تصنف وزارة الخزانة فاغنر كمنظمة إجرامية دولية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات الأسبوع المقبل ضد "فاغنر" و "شبكات الدعم في العديد من القارات".
يأتي ذلك بعد أن حققت مجموعة "فاغنر
" العسكرية الروسية، العديد من النجاحات على الأرض في منطقة العملية العسكرية لا سيما في جمهورية دونيتسك الشعبية.