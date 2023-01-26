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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T10:13+0000
2023-01-26T10:13+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن رئيس الحكومة تقدم بالاستقالة منذ الاثنين الماضي.وتابعت: "قدم أحمد نواف الأحمد استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر"، مشيرةً إلى أنه تم تكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وتقدم الحكومة باستقالتها إثر خلافات مع مجلس الأمة بسبب القوانين الشعبوية، حيث يطالب النواب بتمرير عدد من القوانين التي يعارضها مجلس الوزراء ويطالب بتأجيلها.يذكر أن جلسة الـ 10 من يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت مناقشة عدد من القوانين التي شملت قوانين خاصة بسداد القروض من الاحتياطي العام للدولة عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5 في المئة على إجمالي القروض، وهو ما تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليقها.
https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-الوزراء-الكويتي-يعلن-رسميا-تقديم-استقالة-الحكومة-إلى-ولي-العهد-1072625052.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

10:13 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن رئيس الحكومة تقدم بالاستقالة منذ الاثنين الماضي.
وتابعت: "قدم أحمد نواف الأحمد استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر"، مشيرةً إلى أنه تم تكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وتقدم الحكومة باستقالتها إثر خلافات مع مجلس الأمة بسبب القوانين الشعبوية، حيث يطالب النواب بتمرير عدد من القوانين التي يعارضها مجلس الوزراء ويطالب بتأجيلها.
رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
رئيس الوزراء الكويتي يعلن رسميا تقديم استقالة الحكومة إلى ولي العهد
23 يناير, 16:07 GMT
يذكر أن جلسة الـ 10 من يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت مناقشة عدد من القوانين التي شملت قوانين خاصة بسداد القروض من الاحتياطي العام للدولة عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5 في المئة على إجمالي القروض، وهو ما تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليقها.
© Sputnik الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات
 الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات
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