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https://sputnikarabic.ae/20230126/إعلام-الجيش-الأوكراني-سيواجه-كابوسا-لوجستيا-بسبب-دبابات-ليوبارد-2-1072726364.html
إعلام: الجيش الأوكراني سيواجه "كابوسا لوجستيا" بسبب دبابات "ليوبارد 2"
إعلام: الجيش الأوكراني سيواجه "كابوسا لوجستيا" بسبب دبابات "ليوبارد 2"
يعتقد نيكلاس ماسور، العامل في مركز الدراسات الأمنية بجامعة ETH السويسرية في زيورخ، أن تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا قد يتحول إلى "كابوس لوجستي" للقوات... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:22+0000
2023-01-26T08:22+0000
رصد عسكري
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ماسور: "إذا كانت أوكرانيا تريد أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، فمن المهم ألا يكون نظام اللوجستيات معقدًا للغاية".وفقًا لماسور، ستواجه كييف مشاكل، حيث لم يتم إنشاء نظام لخدمة وإصلاح المعدات في الخارج قبل توريد الدبابات.كما حذر المحلل من أن روسيا موحدة و"لها يد قوية على مستوى القيادة"، ولا ينبغي التأمل في توحيد قوات الجيش الأوكراني.
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رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الجيش الأوكراني سيواجه "كابوسا لوجستيا" بسبب دبابات "ليوبارد 2"

08:22 GMT 26.01.2023
© flickr.com / US Army Europe Imagesدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© flickr.com / US Army Europe Images
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يعتقد نيكلاس ماسور، العامل في مركز الدراسات الأمنية بجامعة ETH السويسرية في زيورخ، أن تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا قد يتحول إلى "كابوس لوجستي" للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "ميركور".
وقال ماسور: "إذا كانت أوكرانيا تريد أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، فمن المهم ألا يكون نظام اللوجستيات معقدًا للغاية".
وفقًا لماسور، ستواجه كييف مشاكل، حيث لم يتم إنشاء نظام لخدمة وإصلاح المعدات في الخارج قبل توريد الدبابات.
كما حذر المحلل من أن روسيا موحدة و"لها يد قوية على مستوى القيادة"، ولا ينبغي التأمل في توحيد قوات الجيش الأوكراني.
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