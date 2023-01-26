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https://sputnikarabic.ae/20230126/إيطاليا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-مسيرة-إسرائيلية-الصنع-1072737990.html
إيطاليا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة إسرائيلية الصنع
إيطاليا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة إسرائيلية الصنع
سترسل إيطاليا، كجزء من حزمة المساعدة العسكرية السادسة، طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع ونظام دفاع جوي واحد من طراز "سامب-تي" مع 20 ذخيرة إلى كييف، حسبما ذكرت... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T11:44+0000
2023-01-26T11:44+0000
إيطاليا
رصد عسكري
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في "Corriere della Sera": "قررت الحكومة إرسال نظام صاروخي للدفاع الجوي من طراز "سامب-تي" مزود بنحو عشرين صاروخًا، وقطع مدفعية ثقيلة، ومركبات، ومجموعات مولدات (إلى القوات الأوكرانية)".تحدث وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، عن ما تشمله حزمة المساعدات العسكرية السادسة في اجتماع اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) في اليوم السابق. وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، قال كروسيتو إنه سيتم الموافقة على المرسوم الجديد في غضون أيام قليلة.وبحسب الصحيفة، سترسل إيطاليا إلى أوكرانيا "طائرات مسيرة مجمّعة في إيطاليا في إطار مشروع إسرائيلي"، وأكدت أن هذه الأجهزة مصممة لخلق توازن مع الطائرات المسيرة من التصميم الإيراني، والتي يُزعم أن روسيا تستخدمها. وكانت موسكو وطهران قد نفت في وقت سابق هذه المعلومات أكثر من مرة.وأضافت الصحيفة أن هناك سبب آخر لإرسالها، وهو التكلفة العالية لاستخدام مجمع "سامب-تي"، حيث أن كل صاروخ يكلف مليون يورو.بالإضافة إلى تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، ستزود إيطاليا القوات الأوكرانية بـ"معلومات استخباراتية" ترافق عملياتها بفضل "أنظمة الأقمار الصناعية"، وفقا للصحيفة.
إيطاليا
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إيطاليا, رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
إيطاليا, رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا

إيطاليا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة إسرائيلية الصنع

11:44 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibany
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سترسل إيطاليا، كجزء من حزمة المساعدة العسكرية السادسة، طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع ونظام دفاع جوي واحد من طراز "سامب-تي" مع 20 ذخيرة إلى كييف، حسبما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، نقلاً عن مصادرها الخاصة.
وجاء في المقال المنشور في "Corriere della Sera": "قررت الحكومة إرسال نظام صاروخي للدفاع الجوي من طراز "سامب-تي" مزود بنحو عشرين صاروخًا، وقطع مدفعية ثقيلة، ومركبات، ومجموعات مولدات (إلى القوات الأوكرانية)".
تحدث وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، عن ما تشمله حزمة المساعدات العسكرية السادسة في اجتماع اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) في اليوم السابق. وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، قال كروسيتو إنه سيتم الموافقة على المرسوم الجديد في غضون أيام قليلة.
وبحسب الصحيفة، سترسل إيطاليا إلى أوكرانيا "طائرات مسيرة مجمّعة في إيطاليا في إطار مشروع إسرائيلي"، وأكدت أن هذه الأجهزة مصممة لخلق توازن مع الطائرات المسيرة من التصميم الإيراني، والتي يُزعم أن روسيا تستخدمها. وكانت موسكو وطهران قد نفت في وقت سابق هذه المعلومات أكثر من مرة.
وأضافت الصحيفة أن هناك سبب آخر لإرسالها، وهو التكلفة العالية لاستخدام مجمع "سامب-تي"، حيث أن كل صاروخ يكلف مليون يورو.
بالإضافة إلى تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، ستزود إيطاليا القوات الأوكرانية بـ"معلومات استخباراتية" ترافق عملياتها بفضل "أنظمة الأقمار الصناعية"، وفقا للصحيفة.
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