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https://sputnikarabic.ae/20230126/ارتفاع-أسعار-المواد-الغذائية-في-دول-الاتحاد-الأوروبي-لأكثر-من-20-1072723289.html
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 20%
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 20%
أشارت المفوضية الأوربية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 20 في المئة والجبن والحليب والبيض بنسبة 27,8 في... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T06:59+0000
2023-01-26T06:59+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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ووفقا لوثيقة المفوضية لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب في ديسمبر/كانون الأول 2022، بنسبة 19,8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من2021، واللحوم بنسبة 17.0 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 27.8 في المئة، والدهون والزيوت بنسبة 32.4 في المئة، والسكر بنسبة 15.7 في المئة، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 8.1 في المئة والخضروات بنسبة 15.0 في المئة.هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق من العام المنصرم، بأن سياسة المغامرة غير المهنية لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي.وقال بوتين في حديث حول الثروة الزراعية والحيوانية في روسيا: "نحن نوفر احتياجاتنا ونحن من بين المنتجين الرائدين في العالم، نساعد وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء بسبب الاختلالات التي تسببها المغامرة دون أي مبالغة، أو سياسة المغامرة، غير المهنية لبعض الدول الغربية".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 20%

06:59 GMT 26.01.2023
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جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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أشارت المفوضية الأوربية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 20 في المئة والجبن والحليب والبيض بنسبة 27,8 في المئة.
ووفقا لوثيقة المفوضية لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب في ديسمبر/كانون الأول 2022، بنسبة 19,8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من2021، واللحوم بنسبة 17.0 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 27.8 في المئة، والدهون والزيوت بنسبة 32.4 في المئة، والسكر بنسبة 15.7 في المئة، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 8.1 في المئة والخضروات بنسبة 15.0 في المئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع سعر الخبز والحبوب في ديسمبر بنسبة 1.2 في المئة، واللحوم بنسبة 0.7 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7 في المئة، والدهون والزيوت بنسبة 1.1 في المئة، والسكر بنسبة 1 في المئة، وانخفضت أسعار الفواكه بنسبة 0.9 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الخضار على العكس من ذلك بنسبة 1.0 في المئة.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق من العام المنصرم، بأن سياسة المغامرة غير المهنية لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي.
وقال بوتين في حديث حول الثروة الزراعية والحيوانية في روسيا: "نحن نوفر احتياجاتنا ونحن من بين المنتجين الرائدين في العالم، نساعد وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء بسبب الاختلالات التي تسببها المغامرة دون أي مبالغة، أو سياسة المغامرة، غير المهنية لبعض الدول الغربية".
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