https://sputnikarabic.ae/20230126/الأمم-المتحدة-تعلق-على-قرار-الغرب-تزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072756660.html
الأمم المتحدة تعلق على قرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات
الأمم المتحدة تعلق على قرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات
علق الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية عندما سُئل عن الإمداد الهائل بالدبابات إلى كييف بأن "الأمم المتحدة تؤيد إقامة سلام... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T19:03+0000
2023-01-26T19:03+0000
2023-01-26T19:03+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
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وأشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سيناريو سيئًا للغاية قد بدأ بالفعل بالنسبة لشعب أوكرانيا.وقال "لن ندلي بتعليقات في كل مرة تتلقى (كييف) أسلحة جديدة". وأضاف دوجاريك: "لكن هذا لا يمنعنا من تقديم مساعدات إنسانية".وأعلن البيت الأبيض في بيان، يوم أمس الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".
https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الأمريكية-تستبعد-وصول-دبابات-أبرامز-في-الربيع-إلى-أوكرانيا-1072752056.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم
منظمة الأمم المتحدة, العالم
الأمم المتحدة تعلق على قرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات
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علق الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية عندما سُئل عن الإمداد الهائل بالدبابات إلى كييف بأن "الأمم المتحدة تؤيد إقامة سلام عادل في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي، وما يحدث الآن ليس تحركًا في هذا الاتجاه".
وأشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سيناريو سيئًا للغاية قد بدأ بالفعل بالنسبة لشعب أوكرانيا.
وقال "لن ندلي بتعليقات في كل مرة تتلقى (كييف) أسلحة جديدة".
ما نود رؤيته هو عالم عادل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لكن ما نراه لا يقودنا في هذا الاتجاه.
وأضاف دوجاريك: "لكن هذا لا يمنعنا من تقديم مساعدات إنسانية".
وأعلن البيت الأبيض في بيان، يوم أمس الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".
وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".
وأردف البيان:
"تأمل الولايات المتحدة بأن تساعد الأسلحة الموجهة لأوكرانيا في الاستيلاء على الأراضي التي خسرتها، بما في ذلك القرم".
وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".