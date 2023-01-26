https://sputnikarabic.ae/20230126/الأمم-المتحدة-تعلق-على-قرار-الغرب-تزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072756660.html

الأمم المتحدة تعلق على قرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات

الأمم المتحدة تعلق على قرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات

علق الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية عندما سُئل عن الإمداد الهائل بالدبابات إلى كييف بأن "الأمم المتحدة تؤيد إقامة سلام... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T19:03+0000

2023-01-26T19:03+0000

2023-01-26T19:03+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم

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وأشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سيناريو سيئًا للغاية قد بدأ بالفعل بالنسبة لشعب أوكرانيا.وقال "لن ندلي بتعليقات في كل مرة تتلقى (كييف) أسلحة جديدة". وأضاف دوجاريك: "لكن هذا لا يمنعنا من تقديم مساعدات إنسانية".وأعلن البيت الأبيض في بيان، يوم أمس الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".

https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الأمريكية-تستبعد-وصول-دبابات-أبرامز-في-الربيع-إلى-أوكرانيا-1072752056.html

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