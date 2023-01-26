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البرهان: هناك توافق سوداني إثيوبي حول قضايا سد النهضة
البرهان: هناك توافق سوداني إثيوبي حول قضايا سد النهضة
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، خلال لقائه في الخرطوم برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن البلدين متفقان حول جميع قضايا سد... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:39+0000
2023-01-26T12:39+0000
العالم العربي
خلافات سد النهضة
أخبار السودان اليوم
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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الخرطوم- سبوتنيك. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان، أن البرهان أكد لآبي أحمد خلال جلسة المباحثات المشتركة أن "السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة".وفيما يتعلق بأزمة الحدود بين البلدين، أكد البرهان أن "الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن".فيما أشار آبي أحمد إلى أن قضية الحدود "قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها".من ناحية أخرى، صرح مسؤول الإعلام في حزب الأمة السوداني لـ "سبوتنيك"، بأن "رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي بتحالف قوى الحرية (المجلس المركزي) للاطلاع على تطورات العملية السياسية بالسودان".وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، فقد "التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وفد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي".وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي دعا إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة مرحّبًا بالزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير لدولة إثيوبيا الفيدرالية.وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات، نهاية عام 2020، على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها إثيوبيا جزءًا من أراضيها؛ في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221209/السيسي-والبرهان-يؤكدان-التمسك-باتفاق-قانوني-ملزم-بشأن-سد-النهضة-1071015355.html
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العالم العربي, خلافات سد النهضة, أخبار السودان اليوم, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
العالم العربي, خلافات سد النهضة, أخبار السودان اليوم, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

البرهان: هناك توافق سوداني إثيوبي حول قضايا سد النهضة

12:39 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، خلال لقائه في الخرطوم برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن البلدين متفقان حول جميع قضايا سد النهضة، الذي تطالب الخرطوم والقاهرة دوما بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئه وتشغيله.
الخرطوم- سبوتنيك. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان، أن البرهان أكد لآبي أحمد خلال جلسة المباحثات المشتركة أن "السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة".
من جهته، قال آبي أحمد إن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء".
وفيما يتعلق بأزمة الحدود بين البلدين، أكد البرهان أن "الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن".
فيما أشار آبي أحمد إلى أن قضية الحدود "قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها".
من ناحية أخرى، صرح مسؤول الإعلام في حزب الأمة السوداني لـ "سبوتنيك"، بأن "رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي بتحالف قوى الحرية (المجلس المركزي) للاطلاع على تطورات العملية السياسية بالسودان".
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، فقد "التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وفد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي".
وأشار إلى أن "اللقاء تناول ضرورة دعم الحوار السوداني السوداني دون أي تدخلات خارجية من أي جهة بجانب دعم العملية السياسية الجارية حاليا".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي دعا إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة مرحّبًا بالزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير لدولة إثيوبيا الفيدرالية.
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السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
9 ديسمبر 2022, 10:17 GMT
وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات، نهاية عام 2020، على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها إثيوبيا جزءًا من أراضيها؛ في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة.
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