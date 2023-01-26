https://sputnikarabic.ae/20230126/البنتاغون-لا-نمتلك-مخزونا-وفيرا-من-دبابات-أبرامز-لإرساله-إلى-أوكرانيا-على-الفور-1072760936.html
البنتاغون: لا نمتلك مخزونا وفيرا من دبابات "أبرامز" لإرساله إلى أوكرانيا على الفور
البنتاغون: لا نمتلك مخزونا وفيرا من دبابات "أبرامز" لإرساله إلى أوكرانيا على الفور
قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، إن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها فائض من دبابات "أبرامز إم 1 إيه 2" القتالية لتزويد أوكرانيا، وهو السبب... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T21:15+0000
2023-01-26T21:15+0000
2023-01-26T21:15+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت سينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نحن نستخدم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، لأنه لا تتوافر لدينا هذه الدبابات بشكل زائد في مخزوننا في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أن نقلها إلى أوكرانيا سيستغرق شهورا".التزمت الولايات المتحدة بإرسال 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تمثل بداية لعملية تعاقد لتوفير قدرات عسكرية إضافية لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن دبابات "أبرامز" المتطورة من طراز "إم 1 إيه 2" لن تكون مجهزة بدرع سري يستخدم اليورانيوم المنضب. وفقا للتقارير فإن دبابة "إم 1 إيه 2" حسنت أداء المعدات البصرية مقارنة بتجهيزات "أبرامز" القديمة، بالإضافة إلى محطات التحكم الرقمية للقادة.في وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر مطلع قوله، إن الدبابات تصنع في مكان واحد بمصنع مملوك للدولة في مدينة ليما التابعة لولاية أوهايو، وتديره شركة "جنرال دايناميكس"، والآن يتم ملء الخط بالكامل بطلبات جديدة للدبابات لتايوان وبولندا.وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/ماذا-يحدث-عندما-تصطدم-دبابة-أبرامز-بصاروخ-كونكورس-فيديو-1072724805.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, رصد عسكري, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, رصد عسكري, العالم
البنتاغون: لا نمتلك مخزونا وفيرا من دبابات "أبرامز" لإرساله إلى أوكرانيا على الفور
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قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، إن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها فائض من دبابات "أبرامز إم 1 إيه 2" القتالية لتزويد أوكرانيا، وهو السبب في أن الأمر سيستغرق شهورا لوصول الدبابات إلى ساحة المعركة.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكرت سينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نحن نستخدم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، لأنه لا تتوافر لدينا هذه الدبابات بشكل زائد في مخزوننا في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أن نقلها إلى أوكرانيا سيستغرق شهورا".
التزمت الولايات المتحدة بإرسال 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تمثل بداية لعملية تعاقد لتوفير قدرات عسكرية إضافية لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن دبابات "أبرامز" المتطورة من طراز "إم 1 إيه 2" لن تكون مجهزة بدرع سري يستخدم اليورانيوم المنضب. وفقا للتقارير فإن دبابة "إم 1 إيه 2" حسنت أداء المعدات البصرية مقارنة بتجهيزات "أبرامز" القديمة، بالإضافة إلى محطات التحكم الرقمية للقادة.
في وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر مطلع قوله، إن الدبابات تصنع في مكان واحد
بمصنع مملوك للدولة في مدينة ليما التابعة لولاية أوهايو، وتديره شركة "جنرال دايناميكس"، والآن يتم ملء الخط بالكامل بطلبات جديدة للدبابات لتايوان وبولندا.
وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع
، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.